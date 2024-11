Vera Fischer celebra aniversário de 73 anos: 'Muitas realizações'

Se recuperando de uma influenza, a atriz Vera Fischer deixou um recado especial de agradecimento ao carinho recebido em seu aniversário

Dia de comemoração na casa de Vera Fischer! Na quarta-feira, 27, a atriz completou mais um ano de vida e aproveitou a data especial para deixar um recado carinhoso ao público que a acompanha.

Através das redes sociais, a artista, que se recupera de uma influenza, fez questão de agradecer o carinho que recebe diariamente dos fãs. Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, Vera celebrou a chegada dos 73 anos e revelou que tem ótimos projetos para 2025.

"Oi, meus amores! Estou passando por aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e amor que tenho recebido de vocês no dia de hoje e sempre. É que hoje, essa sagitariana com ascendente em áries e lua em escorpião está completando 73 anos. Foi um ano muito bom, com muitas realizações, trabalhos, e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me mandam carinho todos os dias", iniciou a veterana.

"Estou muito feliz e prometo que em 2025 teremos muitos projetos bonitos para apresentar. Agradeço a todos vocês, muito, por hoje e por sempre, um beijo no coração de cada um", completou Vera Fischer. A atriz ainda reforçou os agradecimentos na legenda: "Obrigada amores. Muito feliz por hoje".

Nos comentários, diversos famosos e admiradores da artista deixaram mensagens carinhosas em celebração ao aniversário de Vera. "Felicidades amada", desejou o ator Ary Fontoura. "Feliz novo ciclo, minha amada. Vida longa! Desejo tudo de mais lindo", escreveu uma seguidora. "Verinha, feliz aniversário meu amor, muitas felicidades", disse outra.

Confira a publicação de Vera Fischer:

O que aconteceu com Vera Fischer?

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais na segunda-feira, 25, para falar sobre seu sumiço. Em uma publicação no feed do Instagram, ela apareceu sem make e sem filtro e contou que foi diagnosticada com influenza, mas que está bem e já está se recuperando.

Depois da publicação, diversas repercussões sobre o estado de saúde da atriz tomaram conta das redes sociais e da imprensa. A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação de Vera Fischer para obter mais detalhes sobre como ela está; confira!

