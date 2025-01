Vanessa Giácomo divide foto rara da filha em data especial: 'Minha cópia'

A atriz Vanessa Giácomo prestou uma bela homenagem de aniversário à filha caçula, Maria, que completa 10 anos de vida

Dia de festa na casa de Vanessa Giácomo! A atriz usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 24, para compartilhar uma bela homenagem de aniversário à filha caçula, Maria, que completa 10 anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, Vanessa publicou uma foto rara da filha e se declarou a pequena, ressaltando que sempre estará ao seu lado para tudo. Maria é fruto de seu casamento com Giuseppe Dioguardi.

"Ela chegou para iluminar meu mundo, trazendo cores e sorrisos. É minha companheirinha, minha confidente. Minha cópia perfeita, minha cereja do bolo. Te amo de forma infinita, além das palavras. Sempre estarei ao seu lado, pronta para tudo nesta jornada da vida! Minha lindeza, minha menina. Que sua vida seja repleta de felicidade! Viva Maria! Feliz aniversário, minha filha!", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos amigos famosos e seguidores de Vanessa Giácomo também deixaram mensagens carinhosas de felicitações à pequena Maria por seu aniversário. "Parabéns Maria! 10 anos! A cereja do bolo", declarou a atriz Sophie Charlotte.

"Parabéns pra essa menina tão doce! Que a vida dela seja repleta de alegrias e amor", desejou uma internauta. "Linda! Felicidades infinitas e muita saúde!", disse outra. "Parabéns! Muitas felicidades para essa linda princesinha", falou uma terceira.

Vale lembrar que além de Maria, Vanessa Giácomo também é mãe de Raul, que completou 17 anos no dia 21 de janeiro, e Moisés, de 14 anos. Os dois meninos são frutos de sua antiga relação com o ator Daniel de Oliveira.

A atriz, que é bastante discreta em relação a sua vida pessoal, costuma compartilhar raros registros dos filhos, sem mostrar o rosto das crianças.

Vanessa Giácomo se declara para o marido

Discreta, Vanessa Giácomo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário do marido, Giuseppe Dioguardi. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou alguns registros do amado e o homenageou.

"Esse dia é duplamente especial, é Natal e aniversário do meu amor. Giuseppe, te desejo o melhor do mundo e amo cada segundo que passo ao seu lado. Te amo! Viva você!", declarou a artista na legenda; confira o registro!

