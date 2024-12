Vanessa Giácomo posta clique raro com o marido e se declara: 'Meu amor'

A atriz Vanessa Giácomo postou um clique raro ao lado do marido, Giuseppe Dioguardi, e prestou uma homenagem especial em seu aniversário

Discreta sobre sua vida pessoal, VanessaGiácomo chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário do marido, Giuseppe Dioguardi, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 25.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou alguns registros do amado. Em uma das fotos, ela está toda sorridente ao lado do aniversariante. Já em outro registro, Giuseppe está agitando a festa como DJ.

Ao dividir as imagens, Vanessa homenageou o marido com uma bela mensagem. "Esse dia é duplamente especial, é Natal e aniversário do meu amor. Giuseppe, te desejo o melhor do mundo e amo cada segundo que passo ao seu lado. Te amo! Viva você!", declarou a artista na legenda da publicação.

Em junho, Vanessa Giácomo postou uma foto curtindo um passeio de barco e aproveitou para comemorar o Dia dos Namorados. "Que nossa jornada seja sempre repleta de qualidade e cumplicidade. Que meus sonhos para o futuro estejam em sintonia com os seus, e que nossos passos caminhem lado a lado. Você é meu eterno namorado, amigo, marido e companheiro de vida. Te amo", escreveu.

Vale lembrar que Vanessa e Giuseppe são pais de Maria, de nove anos. A atriz também é mãe de Raul, que está com 16 anos, e de Moisés, de 14. Os dois meninos são frutos de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.

Confira:

Vanessa Giácomo chama atenção com clique na cachoeira

Recentemente, Vanessa Giácomo usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de momentos especiais. Além de mostrar paisagens, frutas, seu café e outros e outros registros aleatórios, a atriz postou no feed do Instagram uma foto em que aparece esbanjando beleza em meio à natureza.

Na imagem, Vanessa está usando um maiô preto, enquanto se refresca em uma cachoeira. "Só momentos especiais", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios nos comentários do post. Veja a publicação!

