Ticiane Pinheiro chama atenção ao mostrar a decoração da sua mesa de Natal

Ticiane Pinheiro usou as rede sociais para dividir com os seguidores a decoração especial que fez nas mesas de sua casa para o Natal

A apresentadora e jornalista Ticiane Pinheiro já está na reta final dos preparativos para a noite de Natal. Na tarde desta terça-feira, 24, ela chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar a decoração especial que preparou nas mesas de sua casa para a data comemorativa

Para receber seus convidados, ela montou duas mesas. "Acabei de montar a mesa. Olha que linda que ficou. Eu estou apaixonada pela minha mesa de Natal", disse ela ao compartilhar como ficou.

Recentemente, ela deu detalhes como seria a ceia da noite especial. "Vai ser na minha casa esse ano com uma ceia para toda a família. Vai ser muito legal. E muito divertido como sempre", contou ela, que completou dizendo que optou por encomendar a ceia. "Eu sei que fazer a ceia de Natal dá muito trabalho. Então eu costumo geralmente encomendar."

Mesa de natal de Ticiane Pinheiro (Reprodução/Instagram)

Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar árvore giratória de Natal em sua casa

Mais cedo, Ticiane mostrou a decoração especial feita em sua casa para as festas de fim de ano e revelou que escolheu um item 'diferentão' para compor a sala de estar da residência. Este ano, Ticiane colocou a criatividade para jogo e apostou em uma árvore de Natal giratória. Em um vídeo compartilhado, a esposa de César Tralli mostrou o adereço enfeitado com diversas bolas em vermelho, ursinhos de pelúcia, laços e algumas caixas de presentes ao redor do pinheiro.

A artista ainda aproveitou o momento para deixar uma mensagem especial ao público que a acompanha: "Estou apaixonada pela minha árvore giratória. Neste Natal, celebre a magia dos pequenos gestos, o calor da amizade e o amor que nos une", declarou Ticiane Pinheiro na legenda.

Vale lembrar que a apresentadora da Record TV passará o primeiro Natal longe da filha mais velha, Rafaella Justus. Isso porque, a adolescente, que é fruto de sua relação com Roberto Justus, está viajando com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert.