Thyane Dantas rasga elogios a Wesley Safadão em homenagem de aniversário

A influenciadora digital Thyane Dantas prestou uma bela homenagem ao cantor Wesley Safadão, que completou 36 anos nesta sexta-feira (6)

O cantor Wesley Safadão completou 36 anos nesta sexta-feira, 6, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Thyane Dantas. No feed do Instagram, a influenciadora digital postou uma foto em que os dois posam sorridentes e se declarou para o amado.

"Feliz aniversário, meu amor. Hoje eu tenho ainda mais motivos para ser sua fã! Parabéns, pelo ser humano que você é, pelo marido que você é, pelo pai que você é, pelo homem de negócios que você é. Parabéns por todos os seus esforços em busca do que você acredita", começou ela.

"Parabéns por tamanha ousadia e garra, parabéns pela dedicação, cuidado e amor comigo e com a nossa família. Como nos orgulhamos de quem você é. Como é maravilhoso comemorar quem você é para nós! Desejo a paz que excede todo entendimento em sua mente, saúde para o seu corpo e chuva de bençãos sobre a sua vida! Te amo, te amo, te amo, meu eterno amor!", completou a homenagem.

Thyane e Safadão estão casados há oito anos e são pais de Ysis, de 10 anos, e de Dom, de cinco. O cantor também é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile.

Confira:

Wesley Safadão abre o coração em declaração para a esposa

No dia 1º de agosto, Wesley Safadão usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O cantor completou oito anos de casado com a influenciadora digital Thyane Dantas e fez questão celebrar ao compartilhar uma foto em que aparece abraçado com a esposa durante um passeio de barco

"Meu amor, hoje comemoramos 8 anos de casados. E o que eu mais quero te dizer é que eu te amo mais que ontem e que meu amor, minha admiração e minha paixão por você só crescem! Obrigada por tudo que você representa pra mim e pra nossa família!!! Pra sempre minha flor, minha gata, meu amor!", disse Safadão. Confira a publicação!