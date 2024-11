Thalita Carauta faz declaração para o noivo, Tay O'hanna: 'Romance ideal'

A atriz Thalita Carauta usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para celebrar o aniversário do noivo, o ator Tay O'Hanna

A atriz Thalita Carauta usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para celebrar o aniversário do noivo, o ator Tay O'Hanna. Em uma publicação no feed do Instagram, ela, que está no ar como Leidi em Mania de Você, abriu o coração e se declarou ao amado.

"O protegido de Oxossi! O bamba de Exu. Dia desse sol em nossas vidas! Meu romance ideal, meu companheiro de jornada, minha dupla, meu amor. Que seus sagrados te cuidem! Que seus sonhos te encontrem! Que seus propósitos se firmem! Saúde, prosperidade e muito axé para gente desfrutar do teu sorriso! Te amo!", escreveu ela na legenda do post.

Como Thalita Carauta revelou noivado com Tay O'Hanna?

Durante o Conversa com Bial, a intérprete de Leidi em Mania de Você foi questionada por Pedro Bial sobre sua vida amorosa. "Está casada?", quis saber o apresentador, no final do programa."Estou noiva! Mas praticamente (casada), porque a gente já mora junto, né", contou Thalita.

Em seguida, ela mostrou a aliança no dedo. "Gente, na mão direita! Noiva mesmo!", falou Bial, que não escondeu a surpresa. "A gente é romântico, estamos querendo fazer etapas...", detalhou a atriz. Vale lembrar que Thalita e Tay estão juntos há cinco anos.

Já em entrevista ao portal GShow, o noivo abriu o coração para dar detalhes de como foi o pedido. Estávamos na Bahia no início deste ano, numa praia que chama Praia de Iemanjá, e fizemos o pedido um para o outro", disse o ator.

Tay relembrou que foi Thalita quem tomou a iniciativa durante a viagem do casal. O pedido o surpreendeu, especialmente porque ele também planejava usar a ocasião para pedi-la em casamento. "O curioso é que nenhum de nós sabia. Fui para comprar as alianças, mas acabei não conseguindo. Ia fazer o pedido na Bahia, só que ela fez antes. Estávamos na praia e ela pediu, foi tudo, foi lindo", detalhou.

