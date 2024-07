Thales Bretas revela talento artístico de um dos gêmeos com Paulo Gustavo

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, encantou seus seguidores ao compartilhar um talento fofo de um dos filhos gêmeos com o humorista

Nesta sexta-feira, 26, o médico dermatologista Thales Bretas, viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), encantou seus seguidores ao revelar um talento secreto e fofíssimo de um dos filhos gêmeos. Embora não tenha especificado se era Romeu ou Gael, de quatro anos, ele contou que um dos pequenos tem dons artísticos e ama fotografia.

Através de seu perfil no Instagram, Thales compartilhou um álbum de fotos tiradas por um dos gêmeos durante uma viagem. Entre os registros, estão imagens do próprio médico e de itens diversos, como uma garrafa de vidro. Na legenda, ele explicou que o pequeno adora tirar fotos e detalhou cada um dos cenários capturados.

“Eu tenho um filho fotógrafo! A Foto 1: quando ele ajustou o posicionamento. Foto 2: falei com ele que tinha muito chão, pra ele acertar a posição melhor. Foto 3: o motivo da exaustão do pai nas fotos 1 e 2 após brincar a tarde inteira no parquinho”, ele brincou ao revelar que um dos registro era de seus herdeiros brincando juntos.

“Foto 4: do nada no aeroporto achou a garrafa bonita, resolveu fazer uma foto e ficou um tempinho ajustando o cenário, a garrafa e a posição da foto. Fofo demais”, disse o médico, que aproveitou para pedir a opinião de um amigo, que é fotógrafo profissional: “Tem talento, né não Fabio Bartelt?”, Thales brincou na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo talento artístico do menino: “Gente! E leva jeito mesmo”, disse uma admiradora. “Fotografa muito bem”, escreveu mais um. “Eles são muito talentosos e lindos”, escreveu uma terceira. “Ah que saudades de vocês, acho que o fotógrafo é o Gal”, outra opinou sobre os gêmeos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas vivem em outro país:

Viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas decidiu passar uma temporada fora do Brasil com seus filhos, Gael e Romeu, de 4 anos, frutos do casamento com o artista. De acordo com o Jornal Extra, ele se mudou para a Austrália com as crianças no início de 2024 e o motivo veio à tona em um comunicado nas redes sociais do médico.

"Desde que vim no ano passado e convivi mais de perto com a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, resolvi me programar para passar alguns meses esse ano com eles. O convívio com o primo, que tem quase a mesma idade dos meus filhos, é muito legal, muito saudável, e eu sinto muita falta da minha irmã”, Thales explicou a decisão e falou sobre ser pai solo.