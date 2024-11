Durante o Mês da Consciência Negra, a atriz Taís Araujo celebrou o marco de três protagonistas negras no ar durante as novelas da TV Globo

Nesta segunda-feira, 4, estreia a novela Garota do Momento, trazendo Duda Santos como protagonista no horário das 18h. Com isso, a TV Globo contará com três protagonistas negras em suas novelas no ar: Duda Santos na trama de Alessandra Poggi; Jessica Ellen em Volta por Cima, de Cláudia Souto; e Gabz em Mania de Você, de João Emanuel Carneiro. Taís Araujo, primeira atriz negra a protagonizar uma novela na emissora com Da Cor do Pecado, há 20 anos, celebrou esse marco durante o Mês da Consciência Negra.

"Hoje não é uma segunda-feira qualquer, é um dia de celebração! Pois com a estreia da novela 'Garota do Momento' teremos as 3 principais produções atuais estreladas simultaneamente por protagonistas negras!", iniciou ela no Instagram.

Na sequência, a atriz citou grandes nomes que abriram caminhos há alguns anos. "O que será que Ruth de Souza, Léa Garcia e Chica Xavier diriam se estivessem aqui? Ligassem a TV e vissem @dudasantossd , @jessicaellen e @gabz uma seguida da outra? Brilhando, talentosas, e sobretudo refletindo uma luta que elas começaram lá trás por narrativas que retratem a pluralidade negra, no país onde a maioria precisou esperar décadas para se ver em papéis de destaque nas telas? Elas certamente estariam felizes!".

"Suas sementes germinaram e os frutos estão em toda a parte, não tem como voltar atrás - e ainda bem! Porque esse é só o começo. Há muito o que caminhar, nós somos tantas, são infinitas as particularidades, tons, formas, idades, gêneros, crenças, lutas, dramas, histórias e o que não falta é disposição e talento para contá-las. Enquanto isso, eu vou me permitir comemorar esse momento sim! Celebrar elas, assisti-las, aplaudir a continuação dos sonhos das nossas ancestrais. Eu não te disse que hoje não era uma segunda-feira qualquer?", finalizou Taís.

Para complementar a publicação, a esposa de Lázaro Ramos publicou uma imagem com o texto: "Um dos sonhos das nossas ancestrais se realiza hoje. 'Quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá uma luta coletiva'. E esse é só o começo...".

Taís Araujo mostra bastidores de O Auto da Compadecida 2

Em suas redes sociais, Taís Araujo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. Na última quarta-feira, 31, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos do mês de outubro.

A atriz mostrou imagens de viagens, momentos em família, com os amigos e também de trabalho. Inclusive, em uma das fotos Taís surgiu caracterizada como Nossa Senhora Aparecida, personagem que ela interpreta em O Auto Da Compadecida 2.

"Outubro correu para novembro (meu mês) chegar com incríveis possibilidades, muito trabalho - e espero que festas", escreveu ela na legenda da publicação. Confira os registros!

