Taís Araujo é alvo de golpe nas redes sociais: 'É seríssimo'

A atriz Taís Araújo teve seu nome usado em um golpe. Ela usou os stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 7, para contar que estão usando sua imagem de forma indevida e pediu que os internautas tenham cuidado ao clicarem em links que aparecem nas redes sociais.

"Gente, assunto sério. Quis aparecer aqui para falar com vocês. Está rolando um vídeo fake usando minha imagem e minha voz pra anunciar a promoção de kit de Natal de uma marca bem conhecida, mas é golpe", começou a dizer a artista.

Em seguida, continuou: "Alguém criou isso com inteligência artificial e estão usando isso para enganar pessoas. Então fiquem atentos nesses links, eles pedem para que você preencha uma pesquisa para ganhar o kit. Mas nada disso é real, é seríssimo [...] deixo esse alerta para todos: cuidado com o que aparece por aí e sempre verifiquem as informações antes de clicar em qualquer link. Fiquem de olho."

Zeca Camargo faz denúncia de golpe com uso de Inteligência Artificial

Além de Taís Araújo, outros artistas já relataram que passaram por situações parecidas. Recemtemente. Zeca Camargo compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e contou que estão usando a sua imagem e sua voz, com Inteligência Artificial.

“Incrível ter que perder a oportunidade de falar algo legal com vocês, mas estou usando esse espaço para fazer uma denúncia, porque muita gente me escreveu perguntando se eu estava vendendo vinhos. Aí, com vários perfis falsos, sempre com um post de uma mulher muito bonita, com três posts, aquilo que você já conhece. E vai para um site que obviamente é um golpe", começou ele.

Em seguida, o famoso contou que já está tomando as providências. "Eu já estou tomando todas as providências, mas você que me segue é bem mais esperto que essas pessoas, mas se tiver algum desavisado, você já avisa. É um supergolpe. Eles até fizeram minha voz com Inteligência Artificial, achei que ia estrear de outra forma na IA, mas assim foi”, concluiu.

