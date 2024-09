Lázaro Ramos emociona ao celebrar 20 anos de casamento com Taís Araujo

Casalzão! Completando 20 anos com Taís Araujo, o ator Lázaro Ramos se declarou em uma carta aberta à amada: 'Conexão linda'

O ator Lázaro Ramos iniciou a manhã de sexta-feira, 13, em clima de muito amor! Através das redes sociais, o artista publicou uma carta aberta emocionante em celebração aos 20 anos de casamento com Taís Araujo, completados na data de hoje.

Em seu Instagram oficial, Lázaro compartilhou com o público um vídeo contando um pouco da história do casal. Ao longo do registro, ele recordou momentos marcantes como o primeiro beijo, trabalhos realizados juntos, viagens, até chegar ao dia em que decidiram subir ao altar.

"Tiís, bichu, meu amor, mozinho Lady Gaga. Todos esses são nomes e apelidos que eu chamo você. Lady Gaga eu não sei bem porque é, mas eu acho meio engraçado. Você sabe como eu sou, né? Hoje nós estamos completando 20 anos de casados. E olha como são as coisas, né? Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Uma sexta-feira, que no geral dizem ser dia de azar, mas até nisso a gente é diferente. A gente transforma. A gente transformou um dia de azar em sorte. Sorte por ter se encontrado", iniciou o ator.

"Eu lembro do nosso primeiro beijo. Eu lembro da nossa primeira viagem e a pousadinha que a gente ficou. Eu lembro da primeira vez que a gente saiu e foi visto junto. A gente foi pro teatro e de repente um monte de gente fotografando a gente. A gente ficou meio sem graça. A gente não sabia posar junto, a gente não sabia que cara fazer. Era uma desconexão assim nas fotos e de repente essa desconexão se transformou num patrimônio, numa conexão linda da nossa relação", continuou ele.

Em seguida, Lázaro Ramos se declarou à amada e ressaltou o quanto é feliz ao seu lado. "Eu te amo. Eu sou feliz com você. Que bom que a gente tem planos juntos cada vez mais. Que bom que a gente tem uma missão aqui nesse plano, na terra juntos. Muito obrigado por tudo que você me ensina, por me fazer ter orgulho de você todos os dias. Por trocar afeto com você, por se transformar e por me ‘recasar’ com você todos os dias, quase. Taís, eu te amo. Feliz 20 anos de casamento", concluiu.

Vale lembrar que Lázaro Ramos e Taís Araujo se conheceram no final de 2004. Os dois são pais de João Vicente, de 13 anos, e Maria Antônia, de 9.

