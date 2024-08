A atriz Susana Vieira celebrou seus 82 anos com uma festa em sua mansão e publicou um vídeo mostrando alguns detalhes da comemoração

A atriz Susana Vieira celebrou seus 82 anos na última sexta-feira, 23, com uma festa em sua mansão. Nesta segunda-feira, 26, a artista publicou um vídeo mostrando alguns detalhes da comemoração, que incluiu um bolo decorado com fotos dela e animadores fantasiados como personagens da turma do Mickey.

"82 com muito amor, com muita saúde, alegrias e Mickey. Obrigada, Deus", escreveu ela na legenda da publicação. O vídeo mostra que a decoração contou com tons de dourado, branco e preto. O bolo de aniversário foi enfeitado com fotos da atriz em diferentes momentos da vida e em novelas que ela estreou.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens fofas para a atriz. "Você é merecedora disso tudo minha neném!", disse uma. "Viva Susana Vieira, grandiosa e esplendorosa!! Muita saúde e momentos maravilhosos como estes que você passou em Miami… e que você continue nos contagiando com sua alegria! Amo você", disse outra. "Parabéns !!!! Muitos anos de vida, saúde !!!!! Festa linda", opinou uma terceira.

"Maravilhosa! Infinitas bênçãos divinas neste novo ciclo que se inicia. Você é incrível, uma inspiração pra tds nós mulheres. Parabéns!", escreveu mais uma.

Veja como foi:

@susanavieiraoficial

Susana Vieira celebra 82 anos com festa ao lado da família

Na última sexta-feira, a atriz já havia compartilhado momentos da celebração. Ela publicou algumas fotos da festa, mostrando que a mesa estava toda decorada com personagens da Disney, como Mickey, Minnie e Pato Donald.

Na legenda, Susana falou sobre a comemoração. "Minha maior alegria!!! Comemorar meus 82 anos com muita saude, alegria e ao lado dos meus bens mais preciosos, minha família e amigos agregados que fazem os meus dias mais especiais", escreveu ela.

Nos Stories, Susana também comentou sobre a festa. "Eu quero aproveitar muito a vida ainda. Obrigada, vida; obrigada, Deus, por eu estar com saúde e viva; obrigada pela família que eu formei; obrigada pelos amigos que se agregaram, são sempre pessoas tão firmes", afirmou.