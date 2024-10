Sthefany Brito se declara para Kayky Brito em aniversário

Sthefany Brito usou as suas redes sociais para fazer uma homenagem de aniversário para o irmão Kayy Brito, que está completando 36 anos

Neste domingo, 6, Kayky Brito completou 36 anos de vida. Em sua conta no Instagram, Sthefany Brito compartilhou uma foto do irmão e fez uma bonita homenagem.

"Hoje o dia é todinho dele e eu só te desejo saúde, saúde, saúde para viver tudo que Deus tem preparado para você! Feliz de você ter passado seu dia com seu maior presente, seu filho! Que Deus te ilumine e te dê sabedoria, sonhos para realizar e muitos anos de vida para a gente comemorar sempre sua vida! Nunca me cansarei de agradecer a Deus pela sua segunda chance nessa vida! Te amo! Seja feliz! Eu estarei sempre aqui para você", escreveu ela.

No ano passado, Kayky sofreu um atropelamento e chegou a ficar internado na UTI, correndo risco de vida. O último trabalho do ator na TV foi como o Memo em Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Um ano após acidente

No ar na reprise de Alma Gêmea (2005), no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, Kayky Brito tem retomado com força total a carreira artística, após ser vítima de um grave atropelamento, há pouco mais de um ano, no Rio de Janeiro. O ator recebeu o convite para atuar em Família É Tudo, no papel do vilão Memo, e participar do elenco do filme A Caipora, depois do grande trauma que sofreu. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista reflete sobre este novo momento. "Sempre serei um aluno da vida", afirma.

“Me cobro sempre em querer ser mais do que já sou. Acho que isso de alguma forma engrandece o que já fiz. Sobre o lado profissional, agradeço cada oportunidade e busco o crescer e aprender, pois sempre serei um aluno da vida!”, destaca Kayky.

“A cobrança que eu mesmo exerço sobre mim já basta para eu ter um resultado positivo no final. Foi desafiador ouvir o “gravando”, mas me preparei ao máximo no sentido emocional e também no estudo do texto para atingir um bom resultado”, emenda ele, que relembrou também como conseguiu o papel. “Falei para o meu amigo e autor da novela, Daniel Ortiz, que estaria pronto para um teste para a novela”, conta.

Questionado se sente saudade em atuar em novelas, Kayky ressalta: “Consigo suprir a saudade com o trabalho, seja ele qual for. Claro que uma novela no ar, com suas cenas estudadas e feitas, significa um êxito maravilhoso. Estar dentro das memórias passadas, encanta a mente para querer melhores resultados sempre!”.

Entre os trabalhos do ator na teledramaturgia, destaque para Alma Gêmea, que está sendo reexibida na Globo. Sobre ter a curiosidade de acompanhar seus trabalhos para tentar fazer uma análise de sua evolução, o famoso declara: “Ao meu ver, sou um especialista em analisar revendo os meus trabalhos. Acho que isso engrandece para nos próximos trabalhos conseguirmos mudar ou melhorar algo. Essa novela me remete a momentos nostálgicos de saudade e aprendizado, da minha infância, que cada vez mais consigo enxergar o quanto foi divertida com o trabalho”.