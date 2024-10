Kayky Brito fala em lição um ano após grave acidente: ‘Sempre serei um aluno da vida’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Kayky Brito reflete sobre o atual momento na carreira e na vida pessoal, um ano após ser vítima de um grave atropelamento

No ar na reprise de Alma Gêmea (2005), no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, Kayky Brito (35) tem retomado com força total a carreira artística, após ser vítima de um grave atropelamento, há pouco mais de um ano, no Rio de Janeiro. O ator recebeu o convite para atuar em Família É Tudo, no papel do vilão Memo, e participar do elenco do filme A Caipora, ao lado de Camilla Camargo (38) e Nill Marcondes (52), depois do grande trauma que sofreu. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista reflete sobre este novo momento. "Sempre serei um aluno da vida", afirma.

“Me cobro sempre em querer ser mais do que já sou. Acho que isso de alguma forma engrandece o que já fiz. Sobre o lado profissional, agradeço cada oportunidade e busco o crescer e aprender, pois sempre serei um aluno da vida!”, destaca Kayky, que comenta participação na trama de Daniel Ortiz (52), que conseguiu alavancar a audiência da faixa das sete. “Retornar é sempre uma vitória, ainda mais quando Deus te permite isso”, diz o artista.

“A cobrança que eu mesmo exerço sobre mim já basta pra eu ter um resultado positivo no final. Foi desafiador ouvir o “gravando”, mas me preparei ao máximo no sentido emocional e também no estudo do texto para atingir um bom resultado”, emenda ele, que relembrou também como conseguiu o papel. “Falei para o meu amigo e autor da novela, Daniel Ortiz, que estaria pronto para um teste para a novela”, conta.

Questionado se sente saudade em atuar em novelas, Kayky ressalta: “Consigo suprir a saudade com o trabalho, seja ele qual for. Claro que uma novela no ar, com suas cenas estudadas e feitas, significa um êxito maravilhoso. Estar dentro das memórias passadas, encanta a mente para querer melhores resultados sempre!”.

Entre os trabalhos do ator na teledramaturgia, destaque para Alma Gêmea, que está sendo reexibida na Globo. Sobre ter a curiosidade de acompanhar seus trabalhos para tentar fazer uma análise de sua evolução, o famoso declara: “Ao meu ver, sou um especialista em analisar revendo os meus trabalhos. Acho que isso engrandece para nos próximos trabalhos conseguirmos mudar ou melhorar algo. Essa novela me remete a momentos nostálgicos de saudade e aprendizado, da minha infância, que cada vez mais consigo enxergar o quanto foi divertida com o trabalho”.

O ator Kayky Brito está de volta aos trabalhos na TV - Reprodução/Instagram

FILME A CAIPORA

O longa-metragem A Caipora, que conta com roteiro de Reinaldo Guedes e direção de Bellamir Freire, promete uma imersão no universo do suspense e do sobrenatural. Na trama, Camilla Camargo interpreta Débora, uma investigadora da polícia civil que solicita sua transferência para a delegacia onde Douglas (Kayky Brito) atua. A aproximação entre os dois se revela promissora, e logo se torna evidente o comprometimento com o ofício ao mesmo passo em que a personagem revela traços de transtorno borderline, condição mental em que a personalidade do acometido tende a ser limítrofe, tempestuosa e intensa.

O enredo vira de ponta cabeça quando dois jovens são encontrados assassinados em uma mata local, e as características peculiares do caso deixam Douglas, Debora e o delegado Vladimir (Nill Marcondes), em estado de choque. A investigação se torna ainda mais complexa com o surgimento de rumores sobre um feitiço indígena invocando a Caipora, uma entidade da mitologia brasileira. Conforme os assassinatos continuam a ocorrer, os três policiais enfrentam o desafio de desvendar o mistério enquanto lutam contra o tempo para evitar novas vítimas.

Filmado em uma aldeia indígena real em Guarulhos, o longa-metragem é uma imersão autêntica em terras nativas, conferindo à produção uma atmosfera única. A obra conta também com nomes como José Trassi (40), Pedro Goifman e Renata Brás (48) no elenco.

“Essa foi a primeira produção que me entreguei desde o fato, por isso tenho um eterno agradecimento à equipe. Digo isso porque reparo que todos nós estamos em um eterno aprendizado, e nos sentimentos preparados para o ato de viver. Obrigado à equipe de A Caipora! Vocês me ajudaram muito, são excelentes como seres humanos”, salienta Kayky, que ainda tece elogios a Camilla. “Ela é uma querida! Me mostrou sua composição do personagem e achei excelente. Uma grande mãe e atriz, que encantou a todos, mostrando estar completa para exercer”, reforça.

Kayky Brito e Camilla Camargo em cena no filme A Caipora - Divulgação

Em abril deste ano, a CARAS Brasil conversou com a atriz Renata Brás, que também está no elenco do filme. Na ocasião, ela comentou como era trabalhar com Kayky. "Todos nós o recebemos de uma maneira muito bacana, afinal, é o retorno dele após o acidente. Nem comentamos sobre isso, só queremos ele feliz e inteiro para fazer o filme. Ele é querido, educado, um ótimo parceiro de cena. Só tenho coisas boas para falar sobre o Kayky", destacou.

O irmão de Sthefany Brito (37) retribuiu o carinho. “Elenco e produção sempre preparados para a criação. Obrigado a todos! Renata, você é uma grande atriz!”, diz ele, que fala sobre o futuro. “Estou no foco de ter cada vez mais a capacidade de estar vivendo o presente da vida! Projetos virão e eu só agradeço! Obrigado, Deus!”, finaliza.