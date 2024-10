Sthefany Brito se emociona ao falar do filho mais velho: 'Já vou chorar'

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar uma reflexão sobre a maternidade

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar uma reflexão sobre a maternidade. Nos stories do Instagram, a artista falou sobre a emoção de ver o filho mais velho, Antonio Enrico, se aproximando de seu quarto aniversário, que será comemorado na próxima sexta-feira, 01.

"4 anos juntos e já vai me dar vontade de chorar, porque essa é semana o aniversário dele, na sexta-feira ele faz 4 anos, e começo a ficar saudosa vendo fotos dele quando era pequenininho. É um show de alegria, de gratidão de vê-lo crescer com os desafios dele, cada vez mais superando os medos dele e ver como ele está lindo e saudável, gente...", ela iniciou.

"Estava falando com o Igor [Raschkovsky] esses dias [sobre] como ele surpreendeu a gente. Imaginei [que] ele [seria] carinhoso, estava muito feliz quando ele estava na barriga, ele estava na expectativa da chegada do irmão, animado para isso acontecer... mas ver os dois juntos?! Ah, eu já vou chorar", continuou.

Em seguida, ela falou da relação do primogênito com seu filho caçula, Vicenzo, de 1 mês de vida. "Ver os dois juntos assim, ver o jeito que está tratando o Vicenzo, me sinto muito abençoada de ter tido ele como meu primeiro filho, de ter me tornando mãe com ele, foi ele que me mostrou esse amor enlouquecedor... nossa senhora, nunca desejei muito, mas nunca imaginei que seria tão perfeito, tão bom, gente", acrescentou na sequência.

"Enfim, comecei a falar tudo isso porque ele vai fazer 4 anos sexta-feira e é impossível parar de relembrar tudo até agora, como ele está crescendo, como está entendendo muito mais as coisas, como tem encarado muito melhor algumas coisas como desafio do colégio -- até hoje, de vez, em quando é muito difícil --, vê-lo descobrindo o mundo... nossa senhora, é muita benção, é um presente de Deus. E agora, com o irmão na vida dele, é o primeiro aniversário com irmão, e gente... eu vou parar. Não dá mais para mim não. Enfim, sexta-feira meu bebezão faz 4 anos", encerrou.

