Anitta se irrita com crianças em voo: 'Quase gritei'

Em suas redes sociais, Anitta fez um desabafo e confessou que se irritou com algumas crianças que estavam gritando durante seu voo

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 17, a cantora publicou alguns vídeos em seu Instagram Stories e confessou que se irritou com algumas crianças que estavam presentes em seu voo.

"Quase fui a nova mulher do avião. Tinham umas crianças no meu voo e elas gritavam, brincavam e daqui a pouco choravam e daqui a pouco implicavam uma com a outra... Estava faltando muito pouco, teve uma hora que a criança gritou tão alto, foi lá no fundo da minha alma, quase que gritei de volta: 'Chega!' E eu ia virar a nova mulher do avião por causa da TPM", disse ela, se referindo à Tensão Pré Menstrual.

Em seguida, a artista refletiu sobre as alterações hormonais. "Se os homens passassem por tudo isso, ia ter uma lei que se eles cometessem um crime, eles iam ser absolvidos. A menstruação quando desce, ela traz junto com você, toda a alegria de vida que pode existir na vida do ser humano. Todo o ódio que você estava sentindo de tudo, do ar, do vento, ao oxigênio vai embora e dar lugar a uma alegria divina, uma euforia sem motivo e sem razão. Ela manda embora toda a amargura que você estava sentindo na semana", brincou.

Procedimento

Recentemente, a cantora Anitta, de 31 anos, surgiu nas rede sociais com um curativo na testa e a imagem logo levantou especulações. Isso porque ela teria retirado a veia que tem no meio da fronte - inclusive, a famosa anunciou, meses atrás, que encontraria um médico para fazer o procedimento.

Anitta se incomodava com o vaso, que quando dilatado, ficava aparente com frequência - muito feliz, irritada, triste ou quando se exercitava, o que acontece com quase todo mundo.

"Minha testa é muito grande, não gosto dessa veia que salta quando sorrio, talvez mude essa m****. Já encontrei um médico que coloca isso para fora. Meu nariz já está bom, mas quando sorrio muito salta essa veia que não gosto. Quando estou feliz, quando estou com ódio, quando estou com qualquer merda", contou em uma entrevista na Colômbia.

