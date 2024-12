Cintia Dicker encanta com mensagem no aniversário da filha, Aurora

A modelo Cintia Dicker comemorou o aniversário de dois anos de Aurora, sua filha com o surfista Pedro Scooby, com uma bela mensagem

Cintia Dicker usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para celebrar uma data muito especial. Aurora, sua filha com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, completou dois anos de vida nesta quinta-feira, 26, e a mamãe fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo publicou uma foto em que aparece ao lado do marido e ganhando um beijo na bochecha da herdeira, que está no seu colo, e escreveu uma linda declaração para ela.

"26/12/22 ela chegou chegando. Mudando completamente tudo na minha vida, me transformou, me apresentou o AMOR, a coragem, a força, a delicadeza. Obrigada filha, mamãe te ama muito. Viva 2 anos de Aurora em nossas vidas", escreveu Cintia na legenda.

Além da bela mensagem da mamãe, Aurora também ganhou uma festa de aniversário com o tema do filme infantil 'Rio'. Na imagem publicada nas redes sociais, a menina aparece contente ao lado dos papais e dos irmãos mais velhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de nove, que são filhos de Scooby com Luana Piovani.

Pedro Scooby faz linda declaração para Cintia Dicker em aniversário

No dia 6 de dezembro, Cintia Dicker completou 38 anos de vida e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Pedro Scooby relembrou diversas fotos de momentos especiais ao lado da esposa e fez questão de se declarar.

"Hoje é o dia dela, minha mulher, minha amiga, minha amante! Se fosse tentar explicar essa mulher, ficaria aqui dias escrevendo, porque ela é divertida, louca, linda, carinhosa e por aí vai heheheh… Quando eu conheci ela, eu estava em um buraco negro e ela trouxe luz para minha vida, porque ela é isso, luz! Te amo, aproveita seu dia e obrigado por tudo! Conte comigo sempre", escreveu ele. Veja a publicação!

