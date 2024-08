Nas redes sociais, a atriz Priscila Fantin prestou uma homenagem especial para o filho, Romeo, que completou 13 anos nesta sexta-feira (16)

Priscila Fantin usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho, Romeo. O garoto completou 13 anos de vida nesta sexta-feira, 16.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto do herdeiro e o parabenizou. "Que você continue vibrando com a essência das coisas, amando pessoas e animais, desvendando mistérios e enumerando curiosidades", começou.

"Que sua criatividade te leve longe e sua imaginação te guie à realização dos muitos sonhos que você tem. A autorresponsabilidade nos permite ser livres e, como ela te acompanha à medida que cresce, você pode voar! Então voe sempre alto, para enxergar o todo e aproveitar ao máximo cada viagem! Te amo e tenho muito orgulho de você, filho! Se joga nos 'teen'!", completou a mamãe.

Os fãs da atriz parabenizam Romeo. "Viva o Memeo. Que a vida dele seja sempre repleta de paz, amor e muita luz! Feliz novo ciclo!", disse uma seguidora. "Feliz aniversário pro Romeo! Muitas felicidades", desejou outra. "Felicidades para o Romeo!", falou uma terceira.

Vale lembrar que Priscila, casada com o ator Bruno Lopes, está no ar na reprise da novela 'Alma Gêmea', no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

Priscila Fantin adota cães após história comovente

A atriz Priscila Fantin usou as redes sociais para compartilhar uma novidade. A intérprete de Serena em Alma Gêmea, que está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, contou que ela e seu marido, Bruno Lopes, decidiram adotar dois filhotes de cachorros após ficarem sabendo da história deles.

"Num descuido de quem estava presente, aconteceu uma cruza de pug com shitszu. Ambas tutoras decidiram “descartar” os filhotes. Foi quando a Rose (a mesma que resgatou o Gohan) me mandou mensagem contando a situação. Imediatamente começamos a fazer exames e providenciar as vacinas e outros cuidados pertinentes. Agora Fátima e Robbin estão em casa com a sua nova família! Meus sonhos seguem se realizando. Amém!", escreveu ela. Confira!