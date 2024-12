Pocah confessa desejo de engravidar ao eleger look verde para o Natal

Vem bebê por aí? Usando a cor verde no Natal, Pocah usou as redes sociais para compartilhar vontade de engravidar: "Acreditando na superstição”

Na madrugada desta quarta-feira, 25, Pocah surpreendeu os seguidores ao exibir o look escolhido para o Natal. A cantora apostou em um vestido verde, cor associada à fertilidade, e revelou o desejo de ter mais um filho em 2025.

“FELIZ NATAL A TODOOOS!!! Obrigada Jesus! Obs: de verde acreditando na superstição”, disse Pocah na legenda da publicação. "Vem boneco ano que vem", escreveu Ronan Souza, noivo da artista.

Nos comentários, os fãs celebraram o desejo de Pocah e capricharam nos elogios. “Será que vem um baby ano que vem?”, questionou uma seguidora. "Feliz Natal, meu amor", desejou outra. "Lindona", ressaltou mais uma.

Vale lembrar que a funkeira é mãe de Vitória, de 8 anos de idade, fruto de um relacionamento anterior, e está noiva do empresário Ronan Souza.

Pocah abre o jogo sobre planos de casamento

Pocah foi pedida em casamento por Ronan Souza em 2021, mas até agora o casal ainda não oficializou a união. A cantora admitiu que tem o sonho de subir ao altar, mas que isso não é prioridade no momento.

"Eu realmente tenho sonho de casar. Eu acho lindo, acho bonito, e é um sonho que eu sonho em conjunto com meu marido. Ele também tem essa vontade. Mas se eu falar que a gente está vendo, está pensando e falando sobre isso, é mentira", disse ela em entrevista para a Quem.

A artista afirmou que está focada em sua carreira e possui uma rotina muito exaustiva. "A gente não está, porque não estamos focados nisso. O meu foco era e ainda é totalmente na minha carreira. Ele trabalha comigo. Tem dia que a gente quase enlouquece. Chega em casa morto. Ontem mesmo, a gente chegou em casa deitamos na cama direto... Foi difícil, quase que nem banho a gente toma. É muito exaustivo, mas vale a pena. É um trabalho que a gente sonha muito em conjunto", afirmou.

Por fim, Pocah elogiou o noivo e contou que o casamento está nos planos para o futuro. "É muito gostoso sonhar isso com ele, ter alguém que sonha, idealiza as coisas e realiza junto. É óbvio que a gente pensa em casar, mas só que mais para frente, quando as coisas estiverem mais tranquilas. Estamos vivendo um momento de metas e, quando a poeira baixar, a gente vai pensar em oficializar. Eu não vou dar conta de montar um casamento. Agora eu não consigo, eu não sou capaz", concluiu.

