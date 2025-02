Solteira, Patrícia Poeta fala de cobrança por novo amor: ‘Lido bem com isso’

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Patrícia Poeta, à frente do programa Encontro há três anos, também reflete sobre seu momento solteira e dá lição

Após passar pelos principais telejornais do País, migrar para o entretenimento e se consolidar à frente do programa Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta (48) admite viver sua melhor fase profissional, em entrevista à Revista CARAS. A jornalista e apresentadora – que confessa ser uma pessoa tímida – também abre o coração e fala sobre relacionamentos. “Se você está sozinha, as pessoas acham que você está na solidão, mas eu estou na solitude, são coisas diferentes”, dispara. Solteira, a comunicadora ainda reflete sobre cobrança por um novo amor.

Muito reservada na vida pessoal, Patrícia reflete sobre seu momento solteira. “A sociedade te cobra toda hora. Se você é mulher então! Vai casar quando? Está namorando? Quando vem o filho? E assim por diante. Só muda a pergunta, mas a cobrança sempre vem. Eu lido bem com isso. Fui casada por muito tempo, já realizei o sonho de ter filho”, diz a apresentadora.

“Coisas que mulheres fariam lá na frente, eu fiz mais jovem. Então, hoje eu tenho tempo para mim e estou curtindo isso. Comecei a trabalhar jovem, construir família jovem, fiz tudo muito cedo e agora estou dando esse tempo para mim. Tudo tem seu tempo. Vale para o Carnaval e com um namorado será a mesma coisa, quando me sentir pronta, terei um namorado”, completa a famosa, que foi casada por 17 anos com Amauri Soares (58), diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo. Juntos, eles tiveram um filho, o cantor, produtor musical e DJ Felipe Poeta (23).

Hoje, a jornalista garante que é a sua melhor companhia e dá lição: "As pessoas têm dificuldade com isso. Se você está sozinha, as pessoas acham que você está na solidão, mas eu estou na solitude e são coisas diferentes. Viajo sozinha, adoro ficar sozinha para refletir, recalcular rota. A vida vai te ensinando a como viver bem sozinha".

