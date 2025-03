Patrícia Poeta usa vestido com 4 mil franjas bordadas à mão

A apresentadora Patrícia Poeta apostou em um look ousado assinado por Letícia Manzan para brilhar durante o carnaval no Rio de Janeiro

Patrícia Poeta, rainha do Camarote Allegria na Sapucaí, brilhou na última terça-feira, 4, com um minivestido assinado por Letícia Manzan. A peça, bordada com quatro mil franjas que se soltavam ainda mais com o movimento, foi a escolha da apresentadora para curtir a noite de folia.

“Da estrutura ao acabamento, cada detalhe foi pensado para criar um efeito de movimento contínuo e brilho absoluto”, destacou a estilista, responsável pelos looks de Patrícia durante toda a temporada de Carnaval.

O vestido, adornado com cristais e vidrilhos pretos, contou com um decote em “V”, alças finas e costas totalmente à mostra. Além de valorizar a silhueta da apresentadora, o design sofisticado trouxe um toque extra de elegância ao visual.

Além disso, para destacar toda a sua produção, Poeta escolheu um salto prateado que vai até a altura do joelho. Ela completou o visual com um colar choker de pedras, uma pulseira dourada e uma maquiagem marcante, trazendo ainda mais elegância ao conjunto.

Confira o look:

Patrícia Poeta usa vestido de 4 mil franjas em camarote da Sapucaí - Foto: Fernando Torquatto

Patrícia Poeta usa vestido de 4 mil franjas em camarote da Sapucaí - Foto: Fernando Torquatto

Patrícia Poeta vive plenitude

Ao fazer um balanço de sua trajetória, Patrícia Poeta (48) se orgulha ao dizer que sempre passou longe da zona de conforto. “Tenho uma energia de 20 anos, sou ligada no 220V, mas com a bagagem de uma pessoa da minha idade, que é vivida. Acho que eu não conseguiria ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, é da minha personalidade. Isso me mantém viva e jovem”, diz a apresentadora.

Após passar pelos principais telejornais do País, migrar para o entretenimento e se consolidar à frente do matinal Encontro, da Globo, ela tem repertório e segurança de sobra para admitir: vive sua melhor fase profissional.

Leia também:Patrícia Poeta confessa timidez: ‘O trabalho me ajudou a vencer um pouco’