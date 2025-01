Nando Reis chega aos 61 com trajetória musical marcada por paixão pelo São Paulo

Escrevendo canções para transmitir seu amor pelo São Paulo Futebol Clube, Nando Reis chega aos 61 anos com paixão inusitada em trajetória musical

Fenômeno musical, Nando Reiscompleta 61 anos neste domingo (12). Conhecido por suas obras musicais, o cantor já dedicou parte de seu repertório para uma única paixão: o São Paulo Futebol Clube. O artista não esconde sua admiração pelo time esportivo nem mesmo em suas canções, onde compartilha todo seu amor pelo clube paulista. Herança, Rumo Oriente e 3 Vezes Tricolor refletem sobre sua conexão pessoal com a agremiação.

A música Herança, escrita por Nando Reis e Os Infernais, retrata o costume dos torcedores do São Paulo Futebol Clube. A canção mostra como a paixão pelo clube paulista pode ser transmitida de gerações em gerações, incluindo em sua própria família.

"Antes do meu pai ser pai meu pai era filho. E o pai do filho que foi meu pai é o meu avô. O meu avô como o meu pai era são paulino. E são paulino eu sou e agora também sou avô (...) Eu sou como ele é. Como ele era. Como eles são. A sua feição. É do que fui feito, no branco e preto, vermelho e são", explica na obra.

Já em Rumo Oriente, o artista narra a trajetória do São Paulo Futebol Clube no Mundial de Clubes em 2005. O time brasileiro disputou a final do campeonato contra o Liverpool, no Estádio Internacional Yokohama, no Japão, e acabou saindo vitorioso.

"Sopra o apito, juiz encerra. Tupiniquim vence a Inglaterra. Perde a rainha, ganha o Rogério. Um desfecho, é o tri mais que certo. Volta pra casa, calor e afeto. Sobre São Paulo em carro aberto. Iniciamos outro projeto. Vencedores agora rumo ao tetra", comemora na canção.

As duas canções foram inseridas como trilhas sonoras de filmes, como Soberano e Soberano 2. Os dois documentários apresentam as conquistas do São Paulo Futebol Clube e contam com as músicas escritas por Nando Reis.

E há outra canção de Nando Reis em que ele deixa explícito sua paixão incondicional pelo São Paulo Futebol Clube. A música 3 Vezes Tricolor celebra as cores do time --preto, branco e vermelho--, sendo comparadas com elementos naturais, como sol, luz e céu.

"Preto como o céu da noite. Branco como a luz do dia. Vermelho como o sol queimando. Três vezes traz alegria. Quando o time entra em campo. Sinto no ar que eu respiro. Toda a força desse campo. Três vezes vou repetir", aponta.

Em suas redes sociais, Nando Reis também não esconde seu carinho pelo time de futebol. O artista já ganhou até mesmo um bolo de aniversário personalizado com o logo do clube. Além disso, sempre que possível, o cantor marca presença no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Amei o bolo! Dan pic.twitter.com/3XnRUeNbT5 — Nando Reis (@nando_reis) January 13, 2019

