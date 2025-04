José Loreto faz homenagem de aniversário para a filha Bella: 'Minha anja'

Em suas redes sociais, José Loreto compartilhou diversas fotos com a filha Bella e se declarou para a pequena, que está completando sete anos

Em suas redes sociais, José Loreto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 14, o ator publicou diversas fotos em que aparece com a filha Bella, de sete anos, fruto do seu relacionamento dom Débora Nascimento.

Na legenda, o famoso se declarou para a pequena que está fazendo aniversário. "Dia do meu maior amor do mundo, da razão da minha vida, minha melhor transformação, minha melhor companhia, minha melhor amiga, minha anja, minha rainha, minha deusa, minha filha… Sete anos abençoados, estarei sempre ao seu lado, aprendendo, ensinando e evoluindo juntinhos!!! Te amo daqui até a lua ida e volta infinitas vezes", escreveu o papai coruja na publicação.

O último trabalho de José Loreto foi como o Marcelo em No Rancho Fundo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

Comemoração

José Loreto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sete anos da filha, Bella, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Para comemorar a data especial, a menina ganhou uma festa luxuosa com o tema do personagem Stitch. Bella chegou no evento usando um vestido longo azul, depois, ela apareceu vestida como Lilo, personagem da animação.

"A vida é Bella!!! O meu maior amor do mundo comemorando sete anos!!! Obrigado, obrigado, obrigado, meu Deus!!!", celebrou Loreto ao compartilhar as primeiras imagens do aniversário da herdeira em seu perfil oficial.

Depois, o ator também postou um vídeo com mais detalhes do evento e falou sobre Débora não ter participado da comemoração por causa do trabalho. Em uma das fotos, José Loreto aparece fazendo uma chamada de vídeo com a atriz.

"O sorriso que me faz sorrir. A felicidade gigantesca da minha filha, faz tudo valer a pena. Ser seu pai é o melhor presente que Deus me deu. Amor da minha vida, meus parabéns!!! Obrigado aos amigos, família, e mamãe, que até trabalhando se fez presente", escreveu ele.

