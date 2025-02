Namorando Bruna Marquezine, João Guilherme se diverte em aniversário com 'Com quem será?'

Celebrando o aniversário de João Guilherme, família do ator faz brincadeira do 'Com quem será?' durante o 'Parabéns'; assista

Neste sábado, 1, João Guilherme está completando 23 anos de idade. Discreto sobre sua vida pessoal, o ator celebrou a data na Fazenda Talismã, propriedade de seu pai, Leonardo, ao lado da família e amigos.

Na madrugada, o aniversariante foi surpreendido pela madrasta, Poliana Rocha, com um bolo e um animado parabéns. A celebração ainda contou com a clássica brincadeira do "Com quem será?". O ator, que namora Bruna Marquezine, se divertiu com o momento. No entanto, o vídeo gravado por sua irmã, Jéssica Costa, acabou antes de revelarem o nome citado.

Confira o vídeo na íntegra:

Na última quinta-feira, 30, o ator se derreteu ao conferir as novas fotos publicadas pela namorada. Bruna, que costuma manter a vida pessoal reservada, surgiu descontraída em uma acomodação próxima à Praia do Marceneiro, em Alagoas.

Nos cliques, ela exibiu sua boa forma ao posar de biquíni, destacando o abdômen chapado e definido. E o namorado da atriz, João Guilherme, caprichou no elogio para a amada. "Coisa mais rica desse mundo", declarou.

João Guilherme reage ao ver o novo visual do irmão Zé Felipe

O ator João Guilherme surpreendeu com sua reação ao ver o novo visual do irmão Zé Felipe. O marido de Virginia Fonseca se despediu do cabelão e raspou os fios nesta semana. Logo depois, ele ainda tingiu os fios de loiro platinado.

Ao ver a mudança no cabelo do irmão, o artista fez um comentário inesperado. Ele brincou sobre a nova aparência do cantor. “Voltou a ter cara de quem toma banho”, afirmou ele ao zoar com o irmão.

Por sua vez, Zé Felipe brincou: “Tirei pra lavar”.Veja o novo visual.

