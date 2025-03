Ele cresceu! Maria Padilha homenageia o filho em aniversário de 13 anos

A atriz Maria Padilha prestou uma bela homenagem ao filho, Manoel, que completou 13 anos de vida: 'Cheio de amor e alegria'

Dia de festa na casa de Maria Padilha! A atriz usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho, Manoel, que completou 13 anos de vida na última terça-feira, 4.

Em seu perfil oficial, Maria publicou uma sequência de fotos especiais do menino, incluindo cliques de quando ele ainda era bebê. Na legenda, a artista destacou o quanto torce pela felicidade do herdeiro.

"Hoje meu pequeno grande homem faz 13 anos. Que seu caminho seja sempre cheio de amor e alegria para superar os desafios. Te amo meu Manoel", escreveu Maria Padilha. Além da atriz, diversos outros internautas também deixaram mensagens de felicitações ao menino nos comentários.

"Vivaaaa!!!!! Que lindeza de viver!", declarou a atriz Danielle Winits. "Parabéns Manoel! Parabéns Maria!!! Ele tá muito lindo!", disse a também atriz Drica Moraes. "Parabéns, amada", falou Gloria Pires. "Parabéns pra ele Maria!", desejou a veterana Rosane Gofman.

Em 2024, em entrevista à CARAS Brasil, Maria Padilha contou que o ator Lázaro Ramos foi uma pessoa importante para ela entender detalhes da criação de um filho negro no Brasil. A famosa revelou as situações traumáticas de racismo enfrentadas por Manoel, que já chegou a ser detido injustamente pela polícia.

"Quando ele era bebê, a babá contou que quando passeava com ele na rua perguntavam se ele era filho da Camila Pitanga ou do Lázaro Ramos, porque na cabeça das pessoas, um menino negro, bem vestido, com babá, tem que ser filho de um dos dois", desabafou ela. "Já tive situações barras-pesadas em restaurantes", acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Padilha (@mpadilhareal)

Maria Padilha entrega bastidores de cena inusitada com Marco Ricca

Maria Padilha retornou à TV Globo depois de passar alguns anos distante da emissora. Presente no elenco da segunda temporada da série Justiça, a atriz não tem dúvida que está prestes a estrear em um dos melhores trabalhos de sua carreira.

Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista revelou detalhes dos bastidores da produção e como a parceria com Marco Ricca foi essencial para o resultado positivo; confira detalhes!

Leia também: Maria Padilha revela curiosidade sobre Glória Pires: 'Conquistou a paz com isso'