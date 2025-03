Dona de carreira extensa, Mara Maravilha chega aos 57 realizada com a maternidade

Aniversariante do dia, Mara Maravilha começou a trabalhar como apresentadora logo cedo e, hoje, colhe frutos dos anos de sucesso na música e na TV

Mara Maravilha(57) celebra a chegada de um novo ciclo nesta quinta-feira, 6. Dona de uma extensa carreira no mundo da música e da televisão, a apresentadora acumula sucessos profissionais e realizações na vida pessoal, especialmente com a maternidade.

Nascida em Itapetinga, na Bahia, Mara Maravilha carregava o nome Eliemary Silva da Silveira, e o apelido Mara que ganhou da avó, até completar 15 anos —época em que se mudou para São Paulo e ganhou a alcunha artística de Silvio Santos(1930-2024). Desde então, ela, que começou a trabalhar aos oito anos na TV, acumula sucessos musicais nos segmentos romântico, infantil e gospel.

Na carreira musical ela já ganhou 13 discos de ouro, oito de platina, dois de platina duplo e um de diamante. Quanto aos trabalhos como apresentadora, ela já comandou diversos programas, começando na infância com o Clube do Mickey, na TV Itapoan, até o Fofocalizando, no SBT.

Desde 2015, a artista, que já participou do reality A Fazenda, engatou um romance com o cantor Gabriel Torres (35). Os dois se conheceram em uma sala de bate-papo virtual e, atualmente, estão casados e são pais de Miguel Benjamin (5). O pequeno foi adotado pelo casal em 2020 e, desde então, completou a felicidade da artista.

"Meu filho, você é a razão do meu sorriso, do meu esforço, da minha força. Você me faz ser uma pessoa melhor todos os dias, e é incrível poder viver a vida ao seu lado, vendo tudo o que você já conquistou e tudo o que ainda vai conquistar", declarou ela, recentemente, em seu perfil do Instagram.

SUPERAÇÃO DA DEPRESSÃO E VIDA RELIGIOSA

No final da década de 1980 e início da década de 1990, Mara Maravilha se tornou febre nacional. À frente do programa Show Maravilha, que chegou a ser apresentado na Argentina, ela viu seu nome se transformar em uma marca de sucesso, que vendeu milhões de discos e emplacou diversos sucessos.

No entanto, no ano de 1995, a apresentadora enfrentou uma depressão e encerrou seu contrato de trabalho com o programa que apresentava na Argentina. À época, ela voltou definitivamente ao Brasil e começou o tratamento psicológico.

Ela também optou por revelar para seus fãs e público geral detalhes sobre sua vida religiosa, e contou que havia entrado para uma igreja evangélica. Em sua volta para a televisão, ela fez sucesso apresentando programas e gravando novos álbuns.

