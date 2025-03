Ticiane Pinheiro mostra aniversário 'verde' da irmã; veja as fotos

Ao lado de Helô Pinheiro e irmãs, Ticiane Pinheiro mostra como foi a comemoração do aniversário de Kiki Pinheiro; família combinou look mais uma vez

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou nesta quinta-feira, 06, fotos do aniversário da irmã, Kiki Pinheiro, que aconteceu nos últimos dias. Durante a viagem que fizeram para descansar no Carnaval, a família celebrou a data de forma especial.

Como de costume, Helô Pinheiro e suas herdeiras escolheram uma cor para combinarem looks. Para a celebração de mais um ano de vida de Kiki Pinheiro, elas apostaram no verde. Inclusive, até o bolo foi confeccionado na cor usada pelas irmãs e mãe.

"Nosso viva a nossa irmã, Kiki Pinheiro. Almoço de aniversário delícia em família", escreveu a esposa de César Tralli ao postar os registros da reunião deles em um hotel em Embu, em São Paulo.

É bom lembrar que, além de Kiki Pinheiro, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, tem mais dois irmãos: Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior. Os quatro são filhos do casal Helô Pinheiro e Fernando.

Veja as fotos do aniversário da irmã de Ticiane Pinheiro:

