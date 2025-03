Ticiane Pinheiro faz linda declaração para a sobrinha: 'Muito orgulho'

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro fez uma linda declaração para a sobrinha Bruna Pinheiro, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora fez uma linda homenagem para a sobrinha Bruna Pinheiro, que está fazendo aniversário.

A famosa publicou diversas fotos em que aparece ao lado da sobrinha e também relembrou momentos em que Bruna era pequena.

"Viva Buby! Minha sobrinha linda, minha companheira de carnaval e dos bailes da Vogue. Buby é linda, engraçada, determinada, batalhadora, super profissional, uma super atriz, destemida… saiu de Sampa e foi morar sozinha no Rio para aproveitar as oportunidades da profissão de atriz que nossa cidade maravilhosa nos dá! Tenho muito orgulho de você e amo saber que você segue os passos artísticos da família. Desejo que você seja muito feliz; com muita saúde, muitos trabalhos, muito amor e vitórias!

Estarei sempre aqui para te aplaudir! Te amo", escreveu ela.

Mais homenagens

Ticiane Pinheiro iniciou o dia em clima de festa! Por meio das redes sociais, a apresentadora publicou uma bela homenagem à irmã, Kiki Pinheiro, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 5.

Em celebração a data especial, Ticiane resgatou algumas fotos marcantes ao lado da aniversariante, incluindo registros de quando as duas eram crianças e adolescentes. Na legenda, a famosa destacou as qualidades da irmã e ressaltou o quanto torce por sua felicidade.

"Hoje é dia de celebrar a vida da minha irmã que ama viajar, estar em família, super mãe da Buby, trabalhadora, super antenada na moda, ama vestir e arrumar todo mundo, adora conversar e tirar fotos de tudo e todos… Que seu ano seja incrível, que você tenha muita saúde, que encontre um grande amor, que tenha muitos motivos para comemorar e sorrir. Te amo Kizinha. Que seja um ano inesquecível!", escreveu a famosa.

Além de Ticiane Pinheiro, diversos internautas também celebraram o aniversário de Kiki Pinheiro e deixaram milhares de mensagens carinhosas nos comentários da postagem. "Maravilhosa, parabéns! Você merece as coisas mais lindas do mundo!", desejou uma seguidora.

