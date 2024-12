Murilo Huff emociona ao celebrar 5 anos de Leo, seu filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff fez uma homenagem emocionante de aniversário ao pequeno Leo, que completou 5 anos de vida: 'Sempre foi amado'

O cantor Murilo Huff compartilhou em suas redes sociais uma homenagem emocionante para o filho, Leo, que completa 5 anos de vida nesta segunda-feira, 16. O pequeno é fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

Em seu perfil oficial no Instagram, Murilo reuniu em um vídeo diversas ocasiões especiais ao lado do herdeiro como passeios, viagens, momentos de diversão e muito carinho entre os dois. Como trilha sonora, o artista selecionou a música 'Quanto custa?', escrita especialmente para Leo.

"'Às vezes você já tem tudo e pensa que tem nada, olha pro lado e repara que a felicidade é o caminho e não a chegada'. Feliz aniversário meu filho! Estou te escrevendo hoje: dia que você completa 5 anos", iniciou Murilo Huff na legenda da publicação.

"Você ainda não sabe ler, mas daqui algum tempo quero que você volte aqui pra lembrar o quanto você sempre foi amado! Te amo muito! Essa música é uma surpresa do papai pra você!", completou o cantor. No último domingo, 15, véspera do aniversário de Leo, a família organizou uma festinha temática para celebrar a data especial.

Entre os destaques da festa, João Gustavo, irmão de Marília e tio de Leo, atraiu olhares ao surgir fantasiado com a roupa do personagem Deadpool. Já o protagonista do evento encantou ao se vestir de Wolverine.

Vale lembrar que, após a morte de Marília Mendonça, em 2021, a guarda do pequeno passou a ser compartilhada com Murilo Huff e a avó materna, Dona Ruth Moreira - que também marcou presença na comemoração de 5 anos de Leo.

Murilo Huff revela grande talento do filho na música

Recentemente, em participação no 'Domingão com Huck', Murilo Huff revelou que o filho, Leo, possui uma grande paixão pelo mundo da música, assim como os pais. O cantor ainda contou que o herdeiro já demonstra vontade de seguir caminho neste universo artístico.

De acordo com Murilo Huff, Leo escolheu a bateria como instrumento musical favorito. Ele ainda destacou o quanto a criança deseja aprender a tocá-la cada vez mais; confira detalhes!

