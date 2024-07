Marcos Caruso ganha declaração especial do marido em aniversário de casamento

Completando seis anos de casamento, o ator Marcos Caruso foi surpreendido com uma homenagem do marido: 'Bodas de açúcar'

O ator Marcos Caruso foi surpreendido com uma declaração bastante especial do marido, o enfermeiro Marcos Paiva. Em celebração ao aniversário de casamento, o companheiro do artista resgatou uma foto romântica do casal na cidade de Paris, na França, e destacou a felicidade em dividir a vida ao lado do famoso.

"São 6 anos de casados, as Bodas de Açúcar, e que felicidade é comemorar a doçura do nosso amor! Há seis anos que compartilhamos a vida e todos os dias têm sido oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os dois", iniciou Marcos Paiva em uma postagem no Instagram.

"Ambos temos qualidades e defeitos, e, com o passar do tempo, aprendemos a amar e aceitar o outro tal qual é. Claro que não amo os seus defeitos, mas amo a forma como nos encaixamos perfeitamente e espero que juntos tenhamos uma vida perfeita, com altos e baixos e tudo aquilo a que tenhamos direito. Quero compartilhar toda a minha vida com você! Feliz Bodas de Açúcar! 18/07/2024. AMO VOCÊ M&M", completou o marido de Caruso.

Encantados com a homenagem, diversos amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas de felicitações pela data comemorativa do casal. "Felicidade com muitas alegrias e boa vivência", declarou uma internauta. "Parabéns, e que venham muitos mais anos com muita alegria e amor", disse outra. "Que o amor seja doce, sempre!", desejou uma terceira.

Juntos desde 2018, Marcos Caruso e Marcos Paiva somente assumiram publicamente a relação em 2022. Antes da união com o enfermeiro, o ator teve outros casamentos, sendo o mais longo com a atriz Jussara Freire, mãe de seus dois filhos, Mari e Caetano.

Confira a publicação:

Marcos Caruso faz revelação sobre cena marcante em novela

Os atores Marcos Caruso e Regiane Alves tiveram um reencontro bastante especial para falar sobre uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Em 'Mulheres Apaixonadas' (2003), da Globo, os dois interpretaram Carlão e Dóris - pai e filha - e entregaram momentos inesquecíveis ao público.

Durante o 'Reviva a Cena', do Canal Viva, o artista fez revelações envolvendo os bastidores da cena em que seu personagem perdeu de vez a paciência com Dóris e a bateu com um cinto. De acordo com Caruso, os dois precisaram regravar o momento horas antes de ir ao ar.

Regiane, então, explicou que o cinto cenográfico usado na cena não funcionou. "Dava para perceber. la ter que regravar com um cinto de verdade. Falei para o Ricardo [diretor] que não ia conseguir refazer", contou a atriz. Em seguida, Marcos Caruso contou como protegeu a colega de elenco durante as gravações da surra. A artista também relatou que acabou se emocionando após as gravações; confira detalhes!