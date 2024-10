Marcello Novaes presta bela homenagem no aniversário do filho mais velho

O ator Marcello Novaes presta homenagem especial para o filho mais velho, Diogo Novaes, que completou 30 anos neste sábado (19)

Marcello Novaes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Diogo Novaes, que completou 30 anos de vida neste sábado, 19.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece curtindo um passeio de barco com o herdeiro, fruto de seu relacionamento com a empresária Sheyla Beta, de quem se separou em 1995, e escreveu uma linda mensagem.

"Caramba meu filho… 30 anos hoje. 30 anos que você enche meu coração de amor. Amor que não acaba e me dá orgulho de ter você como filho, meu amigo e sempre me ensinando! Te amo, te amo, te amo!", declarou o artista.

Além de Diogo, Marcello também é pai de Pedro Novaes, de seu relacionamento com a atriz Leticia Spiller. Na última quinta-feira, 17, o rapaz completou 28 anos e ganhou homenagens dos pais. "Meu amor! Meu infinito! Desejo ainda mais luz no teu caminho pra continuar sendo esse ser humano maravilhoso que és! O mais incrível que conheço rs. Caminhos abertos para felicidade sempre! Te amo infinito", escreveu Leticia.

Marcello também parabenizou Pedro. "Hoje é o dia dele, do meu amor! Se você soubesse o quanto eu te amo, você seguraria o meu coração pra sempre, pois o seu, está ao lado do meu e batendo no mesmo ritmo, tá?! Que você tenha, principalmente, muita saúde e paz, meu amor! Te amo!!!", disse ele.

Confira:

Marcello Novaes faz rara aparição com a namorada

O ator Marcello Novaes esbanjou romantismo ao surgir em uma nova foto com sua namorada, Saory Cardoso. Os dois surgiram abraçados durante um passeio ao ar livre. Saory tem 26 anos e Marcello está com 61 anos. Os dois vivem um romance discreto e longe dos holofotes desde 2023. Tanto que eles fazem raras aparições juntos nas redes sociais.

Ela é conhecida por ter feito parte do reality show De Férias com o Ex, da MTV, e é formada em Odontologia. No passado, ela namorou com o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020. Confira a foto!