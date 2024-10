Leticia Spiller e Marcello Novaes comemoram o aniversário do filho, Pedro

Os atores Leticia Spiller e Marcello Novaes se declararam para o filho, Pedro Novaes, que completou 28 anos nesta quinta-feira (17)

Leticia Spiller e Marcello Novaesusaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho, Pedro Novaes, que completou 28 anos de vida nesta quinta-feira, 17.

A atriz foi a primeira a homenagear o herdeiro. Em seu perfil no Instagram, ela postou um vídeo mostrando vários momentos ao lado de Pedro e se declarou. "Meu amor! Meu infinito! Desejo ainda mais luz no teu caminho pra continuar sendo esse ser humano maravilhoso que és! O mais incrível que conheço rs. Caminhos abertos para felicidade sempre! Te amo infinito", começou.

Em seguida, Spiller mostrou uma música que fez para Pedro. "Música que fiz pra você: Galego é oga de tambor. Galego e oga de tambor. O sopro do Galego vem gingar gira de amor o sopro do galego vem gingá gira de amor. Galego chega na praça sua alma tem cor de flor. Não tem quem não sinta sua pulsação e o tamanho do seu coração. Bate o tambor na praça galego. Acorda essa multidão", completou.

Depois foi a vez de Marcello parabenizar o filho. O ator postou uma foto ao lado de Pedro e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia dele, do meu amor! Se você soubesse o quanto eu te amo, você seguraria o meu coração pra sempre, pois o seu, está ao lado do meu e batendo no mesmo ritmo, tá?! Que você tenha, principalmente, muita saúde e paz, meu amor! Te amo!!!", declarou o artista.

Leticia Spiller e Marcello Novaes ficaram casados entre 1995 e 2006. Mesmo após a separação, os dois mantém uma boa amizade.

Pedro Novaes surpreende ao revelar ataque de carrapatos

Filho de Marcello Novaes e Leticia Spiller, Pedro Novaes surpreendeu ao relembrar um ataque sofrido por carrapatos, na casa de sua família em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Durante sua participação no programa Que história é Essa, Porchat?, ele contou que ele e os primos costumavam subir um morro para fazer um abrigo.

