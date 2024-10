Marcello Novaes faz rara aparição com a namorada, Saory Cardoso

Em nova foto nas redes sociais, Marcello Novaes surge abraçado com sua namorada, Saory Cardoso. Veja a foto romântica

O ator Marcello Novaes esbanjou romantismo ao surgir em uma nova foto com sua namorada, Saory Cardoso. Os dois surgiram abraçados durante um passeio ao ar livre.

Saory tem 26 anos e Marcello está com 61 anos. Os dois vivem um romance discreto e longe dos holofotes desde 2023. Tanto que eles fazem raras aparições juntos nas redes sociais.

Ela é conhecida por ter feito parte do reality show De Férias com o Ex, da MTV, e é formada em Odontologia. No passado, ela namorou com o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020.

Marcello Novaes e Saory Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

Marcello Novaes curte passeio com o filho

Há pouco tempo, o ator Marcello Novaes aproveitou a manhã ensolarada para fazer um passeio na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na companhia de seu filho, o também ator e músico Pedro Novaes, fruto de seu antigo relacionamento com Letícia Spiller. Os dois foram flagrados caminhando juntos à beira-mar e os registros chamaram atenção.

Sempre discreto, Marcello costuma fazer raras aparições em público surfando com os herdeiros ou fazendo exercícios físicos. Não é à toa que aos 61 anos, o famoso impressiona com seu shape definido e o abdômen bem marcado. Pedro também não passa longe do pai e aos 26 anos, mantém uma rotina intensa de treinos para não perder o tanquinho.

Entre os registros, Marcelo e Pedro apareceram conversando tranquilamente e até chegaram a adentrar o mar para um rápido mergulho. Apesar de notarem a presença dos fotógrafos, pai e filho permaneceram discretos durante a rara aparição. Posteriormente, eles recolheram os pertences e deixaram a praia juntos.