Celebrando o aniversário do pai, Zé Luiz, Manu Gavassi publicou um vídeo descontraído nas redes sociais e aproveitou para declarar seu carinho

Fofos! Neste sábado, 23, a cantora Manu Gavassi usou as redes sociais para se declarar ao pai, Zé Luiz, que está celebrando seu aniversário de 63 anos. Grávida do primeiro filho com Jullio Reis, a artista publicou um momento descontraído ao lado do jornalista e da irmã, Catarina Gavassi.

Para a ocasião, Manu optou por um vestido branco com bordados, que escondeu a barriguinha da gestação. A irmã da artista também usava um look branco com uma calça neutra, enquanto o aniversariante optou pelo azul na vestimenta.

"Te amo, papai. Que seu novo ciclo te traga os momentos lindos que você mais ama nessa vida, ao lado de pessoas amadas, conversas boas e sem hora pra acabar, trabalhos diferentes sempre com alegria e suas viagens pelo mundo. Ser sua filha é uma grande honra", declarou Manu Gavassi.

Ontem Catarina e Manu Gavassi comemoraram o aniversário do mais novo vovô coruja 😍



Feliz vida, Zé Luiz! Nós te amamos e desejamos muita luz nesse novo ciclo 🤍✨️ pic.twitter.com/avH744KNnb — Portal Gavassi (@PortalGavassi) November 23, 2024

Pai de Manu Gavassi, Zé Luiz celebra gravidez da filha

No último dia 8, a cantora Manu Gavassi anunciou que espera seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Logo após a notícia ser divulgada, o pai da artista, Zé Luiz, celebrou emocionado nas redes sociais.

"Com a música que significa minhas vidinhas. Te amo, filha... Sempre, muito e muito mais e sempre", comentou ele na publicação feita por Manu. "E a vida anda. Obrigado vida.", completou. A música citada pelo jornalista é Here Comes the Sun, na voz de Nina Simone - escolhida pela nova mamãe para o anúncio.

Mais tarde, o também locutor de rádio fez uma publicação na rede social X, antigo Twitter, para celebrar o posto de vovô. "Vou ser avô! E essa é a melhor notícia possível! Te amo, Manu", declarou.