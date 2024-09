Mamma Bruschetta comemora 75 anos após quatro internações: ‘O bom astral é metade da cura’

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Mamma Bruschetta, que festeja 75 anos nesta sexta-feira, 13, faz uma reflexão sobre o novo ciclo e revela muitos sonhos

Dia 13 de setembro é o aniversário de Mamma Bruschetta. A apresentadora e atriz está comemorando 75 anos de vida. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração com bastante sinceridade e faz uma reflexão sobre o atual momento; além de relembrar as quatro internações que sofreu apenas este ano. “O bom astral é metade da cura”, ensina.

Mamma confessa que ama comemorar seu aniversário. “Já aconteceu de terem cinco, seis, sete festas no mesmo setembro, porque gosto de festa. Gosto muito! E eu acho que a gente tem que comemorar todos os dias da nossa vida. E quando a gente completa aniversário, comemorar com mais evidência ainda; com alegria, prosperidade, pensamentos positivos do futuro, enfim. Adoro comemorar meu aniversário!”, diz.

A artista relembra uma passagem de quando era criança. “A gente comemorava na data certa, né? A mãe fazia um bolinho e a gente convidava os amiguinhos. Eram aquelas festas simplesinhas, que tinha caju, balão, sanduichinho de carne louca, essas coisas todas. A gente sempre gostou de fazer festinha em casa. Então, festa de aniversário a gente sempre comemorou, qualquer um de nós comemorava”, conta.

“Me lembro, que teve uma vez que eu comemorei meu aniversário sem festa. Eu devia ter uns 12 anos. Meu tio tinha se mudado para a minha casa, e estava aquela confusão de arrumar o quarto, chegar móvel, aquela coisa de mudança, e eu acabei fazendo um bolo. Bati um bolo desse de caixinha e comi sozinha (risos). Todo mundo estava trabalhando e ninguém se lembrou do meu aniversário, mas eu comi o meu bolo. Esse foi o engraçado”, acrescenta.

Mamma entrega que este ano não tem pretensão de comemorar seu aniversário com pompa e circunstância. “Esse ano, não sei como vou comemorar, não. Ano passado, já não comemorei muito. Esse ano, também não estou querendo comemorar muito, porque, infelizmente, fico sem graça de convidar amigos meus que não se dão bem e tal. Então, às vezes, prefiro nem fazer”, destaca.

“Mas pensei em sair com as minhas culinaristas, para um restaurante e passar uma horinha lá, jantando com elas, mas cada um pagando o seu (risos). E também no domingo, lá no programa de rádio que eu faço na cidade de Mogi das Cruzes, a gente vai fazer um bolinho com uns 20 ouvintes do programa”, emenda.

Mamma também relembra um ano inesquecível: “Foi muito especial para mim, pois foi a comemoração dos meus 70 anos. Fiz festa para tudo quanto é lado; festa no Piratininga, festa no restaurante, festa no buffet com muita gente legal, muita gente famosa; foi bem gostoso, inesquecível para mim, foi muito bom!”, fala.

ANO REPLETO DE PROVAÇÕES

No bate-papo, a apresentadora relembra que enfrentou um ano bastante difícil, em meio à internações, e faz uma reflexão: “E esse ano, tive tanta provação, né? Foram quatro internações só por pneumonia, também levei um tombo. A gente, já não tendo muita saúde, fica um pouco desanimado, né? E ainda faltando dinheiro”, reforça.

“Mas, com isso tudo, sinto que tomei uma lição assim: mesmo que a gente não tenha nada, mesmo que não consiga fazer um bolinho, o fato de você comemorar a vida – e eu comemorei quatro vezes a minha vida saindo da UTI de um hospital – já é muito legal. A lição que fica é essa: você tem que estar sempre com o bom astral, o bom astral é metade da sua cura”, completa.

Mamma Bruschetta precisou ser resgatada pelos bombeiros, em 23 de julho, após sofrer uma queda em sua casa, na capital paulista. No mês anterior, a apresentadora teve que ser hospitalizada e chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por alguns dias para tratar uma infecção respiratória e uma insuficiência cardíaca descompensada. Já no início deste ano, ela também foi internada devido a uma pneumonia e também arritmia cardíaca.

SONHOS PARA O NOVO CICLO

Um novo ciclo se inicia na vida de Mamma, e ela o espera com muita fé; diz a própria apresentadora. “Pois quero poder ficar financeiramente mais folgada, não ter dívida (...) Não preciso ganhar uma fortuna, mas não quero ter dívida, quero poder ter tranquilidade, poder trabalhar; é isso que quero nesse meu novo ciclo”, confessa a artista.

Questionada sobre o que se daria de presente caso pudesse, a artista abre o coração: “Tem tanta coisa! Eu queria poder ter comprado uma casa, um carro mesmo usado, e eu não pude conquistar esses sonhos por uma questão de, logicamente, financeira, né? (risos). Mas que eu tenho esse sonho, eu tenho. E tenho muitos sonhos ainda para realizar”.

Mamma entrega que ainda deseja muito voltar a pisar no palco de um teatro. “Quero estar numa montagem de teatro, com certeza. Estou esperando que o meu problema de locomoção seja minorado, porque, sem firmeza nas pernas, não dá para fazer teatro. Então, quero ver se eu faço teatro esse ano também; vamos ver. Se Deus quiser, e me ajudar, é isso que vou fazer. Graças a Deus estou lutando aqui para sobreviver e viver bem”, finaliza a apresentadora.

Mamma Bruschetta sonha em pisar novamente no palco de um teatro - Reprodução/Instagram

TRAJETÓRIA

Nascido Luiz Henrique, Mamma Bruschetta fez tanto sucesso com seu personagem, que em 2021, o transformou em nome social, passando a se chamar Mamma Bruschetta Piccirillo Henrique.

Segundo o Na Telinha, ficou conhecida por vários papéis, entre eles, como a Condessa Giovanna, além de trabalhos no cinema e no teatro. Tornou-se conhecida nos anos 1980 e 1990, em programas de variedades na Gazeta.

Nos anos 1990, integrou o elenco do infantil Rá-Tim-Bum como o ET Zero. Também despontou como jurada do Show de Calouros, no SBT. A partir dos anos 2000, foi co-apresentadora do Mulheres, na Gazeta. Também integrou o quadro Jogo dos Pontinhos no Programa Silvio Santos.

Em 2016, deixou o Mulheres para apresentar o Fofocalizando, no SBT. Permaneceu no programa e em suas reformulações até 2019, quando deixou a emissora. Em 2018, estreou o Canal da Mamma, no YouTube. Desde 2020, co-apresenta O Melhor da Tarde, comandado por Cátia Fonseca (55), na Band.