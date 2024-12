Mãe de Nicolas Prattes fala sobre o primeiro Natal com Sabrina Sato: 'Fez questão'

A atriz Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, contou que vai passar a data especial na companhia de sua nora, a apresentadora Sabrina Sato

A atriz Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, já iniciou os preparativos para o Natal. Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste sábado, 21, ela contou que vai passar a data especial na companhia de sua nora, a apresentadora Sabrina Sato, pela primeira vez.

"Eu vou passar o Natal e o réveillon com os filhos. Este ano, nós conseguimos conciliar. Como o Nicolas está gravando, e a Maria Fernanda (a caçula) finalizando o segundo ano de Tablado (escola de teatro), eles não podem ficar muito tempo longe da cidade. A Sabrina, nesse sentido, é muito agregadora. Ela fez questão de que todos passássemos juntos, e será muito especial. Será o nosso primeiro Natal juntos, em família", detalhou.

Durante o papo, a atriz também falou sobre seu novo visual. Ela optou por clarear o cabelo. "Esse tom mais escuro já estava comigo desde março, e estava difícil de manter a cor. Eu gostei, mas, como é diferente da minha raiz, a cada 15 dias eu tinha que ficar retocando. Chegou uma hora em que decidi que precisava voltar ao meu tom de loiro. Até para mudar a energia".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Ticiane Pinheiro fala sobre passar o Natal longe de Rafaella Justus: 'Coração na mão'

A apresentadora Ticiane Pinheiro decidiu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram nesta sexta-feira, 20 para interagir com seus seguidores. Durante o bate-papo, a esposa do jornalista César Tralli foi questionada sobre o motivo pelo qual sua filha mais velha, Rafaella Justus, não vai passar o natal com ela.

"Por que a Rafa não vai passar o Natal com você esse ano?", quis saber a pessoa. "Todo ano ela passa o Natal comigo. Mas, nesse ano, o pai dela vai pra Lapônia e eu não poderia negar esse convite do pai dela para ir a um lugar tão mágico e especial. É uma oportunidade para ela conhecer. Esse ano, vou ficar com o coração na mão por ela estar longe, mas eu sei que ela está se divertindo. Isso é o mais importante", desabafou a apresentadora.

Leia também: Fátima Bernardes mostra detalhes de sua árvore de Natal personalizada