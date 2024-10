Mãe de Marília Mendonça, dona Ruth parabeniza Murilo Huff em aniversário

Em comemoração ao aniversário de Murilo Huff, dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, publicou uma homenagem emocionante ao cantor nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 14, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais para celebrar o aniversário de 29 anos de Murilo Huff. O sertanejo é pai de Leo, de quatro anos, fruto do relacionamento com a cantora, que faleceu tragicamente em um acidente de avião em 2021.

“Hoje é um dia muito especial, pois celebramos a vida de alguém que tem um significado profundo para mim. Você me presenteou com um dos maiores tesouros da minha vida e, por isso, sou eternamente grata. Tenho um imenso orgulho da pessoa que você se tornou: amável, carinhosa e um pai extraordinário, sempre dedicado e atencioso”, iniciou ela em seu perfil oficial no Instagram.

“Saiba que o Leozinho te ama profundamente e reconhece o pai incrível que você é. Agradeço de coração por todo o apoio e por sua dedicação incansável ao nosso pequeno. Que venham muitos anos de vida pela frente! Desejo a você toda a felicidade do mundo e que Deus te proteja em todos os momentos da sua jornada”, finalizou Dona Ruth.

Mãe de Marília Mendonça conta que o neto entende a morte da cantora

A noite do último dia 5 ficará marcada na memória de familiares, amigos e fãs de Marília Mendonça (1995-2021). O primeiro tributo em homenagem à cantora aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, e contou com a presença especial de diversos famosos, que cantaram grandes sucessos da artista.

Uma das presenças mais marcantes foi a do pequeno Leo, de 4 anos, filho de Marília. O menino, fruto da antiga relação da cantora com Murilo Huff, encantou o público ao subir ao palco junto com o pai e a avó materna, dona Ruth Moreira.

Apesar da pouca idade, Leo já entende a dimensão de sua mãe. Em entrevista ao portal LeoDias, dona Ruth contou que o neto, fã número 1 de Marília Mendonça, tem ciência de que ela não está mais neste plano.

"A gente sempre mostra vídeo, mostra música, estamos mostrando para ele aos poucos… Ele já entende que ela morreu, ele é muito inteligente. Vai crescendo e vai entendendo como é a vida. E ele tá crescendo saudável, lindo, maravilhoso, falante. É a primeira homenagem que o Leozinho vai ver da mamãe, está muito emocionado", declarou dona Ruth Moreira.

Em seguida, a avó coruja revelou que o pequeno possui uma grande voz e gosta de cantar as canções da mãe. Esbanjando alegria, ela não descartou a possibilidade do neto regravar os sucessos da eterna 'Rainha da Sofrência' no futuro. "Pegar as músicas, refazer um álbum e ele cantar. Eu vejo o Leo cantando Marília Mendonça, e não vai demorar", disse Ruth.

Vale lembrar que após a morte trágica de Marília, a guarda de Leo passou a ser compartilhada entre a avó materna e o pai, o cantor Murilo Huff.