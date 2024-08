Luisa Arraes mostra comemoração do aniversário na natureza

A atriz Luisa Arraes, a vilã Blandina, de No Rancho Fundo, completou 31 anos de vida nesta quinta-feira, 15, e viajou com as amigas

Luisa Arraes, a vilã Blandina, de No Rancho Fundo, da TV Globo, completou 31 anos de vida nesta quinta-feira, 15, e para comemorar a data especial, ela viajou com duas amigas, as atrizes Catharina Caiado e Nina Tomsic.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns registros em que aparece em uma montanha e refletiu sobre o novo ciclo. "Hoje faço 31 num ano louco e cheio de amor. Olhando em volta, tô ficando muito orgulhosa com tudo que construí até aqui e as pérolas em forma de pessoas que acabei juntando como família", começou.

A atriz falou sobre ter conseguido uma folga das gravações no dia do seu aniversário. "Milagrosamente tive um dia de folga no dia do aniversário e @catharina.caiado Catharina nos levou para uma montanha cheia de raios. Aí, olha que bonito, no meio da terra arrasada, nasce uns brotos verdes e fresquinhos. Ficamos pensando quantas mortes são necessárias na vida para que esses brotinhos nasçam."

"Aí cantamos essa música que acho que é a composição mais recente do nosso comes & bebes e que resume muitos anos de análise e tem tudo a ver com aniversario, mortes, raios e brotos verdes cheios de vida", completou o texto.

Confira:

Luisa Arraes relembra início da carreira

Luisa Arraes está fazendo o maior sucesso na pele da vilã Blandina, de No Rancho Fundo, da TV Globo. Durante abertura das gravações das novelas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a atriz fala sobre sua nova personagem e do quanto ela tem repercutido nas ruas e nas redes sociais, e ainda relembra o início da carreira, cheio de autocobranças.

Na trama, Blandina é uma mulher sofisticada, capaz de armar grandes golpes com a maior frieza do mundo. Falsa e muito esperta, a jovem forma uma dupla de trapaceiros com Marcelo Gouveia (José Loreto). Apesar de malvada, a personagem carrega uma dose de humor, o que tem conquistado o coração de muita gente e até o de Luisa. Veja a entrevista completa!