Lucio Mauro Filho presta bela homenagem no aniversário da filha: "Te amo"

Nas redes sociais, o ator e cantor Lucio Mauro Filho prestou uma homenagem especial para a filha, Luiza Barbalho, que completou 19 anos

Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Luiza Barbalho, que completou 19 anos de vida nesta segunda-feira, 22.

No feed do Instagram, o ator e cantor recordou uma foto de quando a herdeira era bebê e uma mais recente, e falou sobre ela ter recebido o nome da avó. A mãe de Lucinho, Ray Luiza Araujo Barbalho, faleceu em fevereiro deste ano.

"Há 19 anos você chegou minha filha e de tão feliz que fiquei, quis te batizar com o nome da mulher que me botou nesse mundo, Luiza. Em uma de nossas últimas conversas antes dela partir, me mostrou os prints que fez de suas fotos, encantada com sua beleza e me agradeceu por tê-la homenageado, ao lhe batizar com seu nome", contou ele.

Em seguida, Lucinho falou sobre sua relação de amizade com a filha. "Eu acho que deu sorte, pois sempre fomos tão amigos, que desde os primeiros momentos eu tive certeza que você era uma das grandes dádivas da minha vida. Seu carisma, sua capacidade de agregar, de cuidar, perdoar, me enchem de orgulho. É uma sensação muito especial poder contribuir na construção dessa mulher maravilhosa que estás se tornando. Obrigado por me fazer parte disso. Te amo demais, filha. Todos os projetos, todos os sonhos, sempre com afeto! Feliz Aniversário!", finalizou.

Luiza, vale lembrar, é fruto do casamento de Lucio Mauro Filho com Cíntia Oliveira. Os dois também são pais de Bento, de 20 anos, e Liz, de seis.

Confira:

Lucio Mauro Filho fala de vínculo familiar com Arlete Salles

Recentemente, Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para homenagear a atriz Arlete Salles. Na publicação, ele explicou o vínculo familiar existente entre eles. A veterana, que atualmente integra o elenco da novela Família é Tudo, completou 86 anos de idade.

Lucio contou que a artista já foi casada com seu pai, o humorista Lúcio Mauro (1927-2019) e é mãe de seus irmãos mais velhos, o ator Alexandre Barbalho e o cineasta Gilberto Salles. "Letinha é fonte inesgotável de inspiração, talento, garra e disposição de leoa, mas ela é uma geminiana legítima! Um privilégio tê-la nesses cinquenta anos, todo tempo. Seu afeto, sua torcida e parceria. Mãe dos meus irmãos, amor de toda a família", escreveu na legenda da publicação. Confira!