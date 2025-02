Lucio Mauro Filho encanta ao comemorar o aniversário da filha caçula

Ela cresceu! O ator Lucio Mauro Filho postou um clique inédito com a filha, Liz, e celebrou o seu aniversário de 7 anos

Lucio Mauro Filho encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com sua filha caçula, Liz. A menina, fruto de seu casamento com Cíntia Oliveira, completou sete anos nesta segunda-feira, 3, e o artista escreveu uma bela mensagem para comemorar a data especial.

"Há 7 anos Liz chegou, em pleno carnaval. Seu parto seria no dia de Iemanjá, mas ela esperou mais um pouco pro papai poder estar presente em seu nascimento. Mesmo assim, sua conexão com a água, seja no mar, seja nos rios ou cachoeiras, mostra que ela é uma legítima sereia", disse o ator, que aparece na foto curtindo o dia em uma cachoeira com a herdeira.

"Liz foi a maior surpresa de nossas vidas. Caminhando pros 50 anos, com os filhos já grandes, jamais poderíamos imaginar que ainda viveríamos uma gestação. Liz revolucionou a família, nos tornou ainda mais unidos e desde sua chegada, a vida tem muito mais sentido. E eu agradeço todos os dias a Deus, por ter nos dado essa dádiva!", acrescentou Lucio Mauro Filho.

Ele completou o texto fazendo um agradecimento a sua esposa e aos filhos mais velhos, Bento, de 21 anos, e Luiza, de 19. "Obrigado, mamãe Cíntia por me fazer o pai mais realizado do mundo. Obrigado aos maninhos Bento e Luiza, segundo pai e segunda mãe, sempre à disposição da nossa Lilo. Te amo demais minha filha. Orgulho do Papai! Feliz Aniversário, minha pequena grande sereia!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Lucio Mauro Filho faz homenagem comovente para a mãe

Em novembro do ano passado, Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho, no dia que ela faria aniversário. O ator compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado da mãe e fez um desabafo comovente.

"Oi mãe, seu primeiro aniversário sem você por aqui e essa dor ainda não diminuiu nem um pouco, pois mesmo as conquistas maravilhosas dos últimos tempos me levam até você. A minha primeira conquista e talvez a mais importante da vida, foi ter nascido seu filho. Tudo que você fez por mim e pela nossa família, eu uso como exemplo para tentar ser uma pessoa digna. Os erros, os acertos, o conjunto da obra (...)", disse ele em um trecho da homenagem. Confira o post completo!

Leia também: Lucio Mauro Filho cita desejo de cuidar da saúde em 2025: 'Já sinto a cura'