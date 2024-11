Lucio Mauro Filho faz homenagem comovente para a mãe: 'A dor não diminuiu'

O ator Lucio Mauro Filho postou uma foto com a mãe, que completaria mais um ano nesta segunda-feira (25), e prestou uma comovente homenagem

Lucio Mauro Filhousou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho, que faria aniversário nesta segunda-feira, 25. O ator compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado da mãe e fez um desabafo comovente.

"Oi mãe, seu primeiro aniversário sem você por aqui e essa dor ainda não diminuiu nem um pouco, pois mesmo as conquistas maravilhosas dos últimos tempos me levam até você. A minha primeira conquista e talvez a mais importante da vida, foi ter nascido seu filho. Tudo que você fez por mim e pela nossa família, eu uso como exemplo para tentar ser uma pessoa digna. Os erros, os acertos, o conjunto da obra", disse ele no começo do texto.

Em seguida, Lucio Mauro relembrou momentos com a mãe. "Minha vida continua corrida, mas agora não tem mais aquela ligação de uma hora, às vezes duas, em que você me dizia pra não acelerar tanto. E a gente ria, chorava, brigava, fofocava e íamos dormir tranquilos", acrescentou.

Ele completou o post contando que passou a se cuidar mais após a morte da mãe. "Agora que você não está mais aqui, eu tô me cuidando como nunca, porque você sempre me pediu. Eu te devo isso. Estamos aqui, eu e as meninas, tentando nos organizar pra honrar tanta coisa boa que você nos proporcionou. É uma bela e justa missão. Saudade demais mãe! Amor!", finalizou.

Confira:

Quando a mãe de Lucio Mauro Filho morreu?

O ator e humorista Lucio Mauro Filho, que faz parte da equipe do Caldeirão com Mion, se despediu de sua mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho. Ela faleceu no dia 16 de fevereiro, mas o filho só revelou a partida dela no dia 23, através das redes sociais.

"Na última sexta-feira minha amada mãe partiu para um merecido descanso. Só posso agradecer a Deus, por ter vindo lhe buscar prontamente, lhe poupando da extensão do sofrimento. A passagem de Dona Lú por esse plano, foi um verdadeiro Carnaval! Um coração gigante como uma quadra, daquelas que cabe uma comunidade inteira. Essa comunidade fez de sua despedida uma grande celebração de afeto e acolhimento, que nós jamais esqueceremos. Dona Lú foi uma campeã!", disse ele em um trecho do texto. Veja a publicação completa!

