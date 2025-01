Lucio Mauro Filho cita desejo de cuidar da saúde em 2025: 'Já sinto a cura'

O ator Lucio Mauro Filho, de 50 anos, fala sobre momento delicado vivido em 2024 que fez com que o artista começasse a se cuidar mais

O ator e músico Lucio Mauro Filho, de 50 anos, revelou que 2024 fez com que ele começasse a prestar mais atenção em sua saúde. O artista refletiu sobre o propósito de se cuidar em 2025 ao publicar um registro em que aparece tomando um banho de cachoeira em seu perfil no Instagram. O diretor disse que o último trimestre do ano trouxe uma situação que exigiu este cuidado minucioso com o bem-estar.

"Lavando 2024 da minha alma, abrindo os caminhos pra um 2025 com muita esperança, saúde e sabedoria. Não foi fácil atravessar os últimos 365 dias. Minha chave sempre foi a alegria, sem ela não sei como me comportar. Tive que aprender. Para que eu não deixasse de enxergar as vitórias e as realizações que 2024 me proporcionou. A gente que é sonhador, inventa uma vida e nela acredita. Mas esse roteiro ainda tá sendo escrito e a gente precisa ler", iniciou Lucio, que sofreu com a partida da mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho, a Dona Lú, que morreu no dia 24 de fevereiro do ano passado.

E continuou:"Não dá pra ficar no improviso. Essa é a maior lição que tirei do ano que passou: estar preparado (como diria Hamlet, personagem que interpretei há 26 anos e já deveria ter aprendido desde lá). Foi preciso 50 anos pra entender de verdade que não tem família, não tem trabalho, enfim, não tem vida se você não cuidar direitinho da sua. Foram muitos anos de arrogância e ignorância para entender uma coisa tão óbvia: quem não se cuida não terá condições plenas de cuidar do outro, coisa que eu tanto gosto. Essa promessa que fiz para mim mesmo, três meses atrás, segue sendo minha busca, não só pra 2025, mas para o resto dos meus dias. Cuidar da minha saúde", disse o artista, que faz parte do time fixo de participantes do programa Caldeirão com Mion, na TV Globo.

Pai de três filhos, Bento, Luiza e Liz, do casamento com a jornalista Cintia Oliveira, o ator não informou o diagnóstico que fez com que pensasse mais na saúde.

"A vida foi muito boa comigo e a maior prova de gratidão que posso dar, é valorizar cada minuto dessa passagem por esse plano com consciência e sabedoria. Vem 2025, já sinto essa sensação de cura, não pelo que sonho, mas pelo que de fato faço para merecê-la. Feliz Ano Novo para todos que passam por aqui! Valorizem a vida e a saúde, acima de tudo. É o jeito mais simples e bonito de agradecer a Deus."

