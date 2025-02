Luciano Camargo comemora o aniversário de 15 anos das filhas gêmeas

O cantor Luciano Camargo prestou uma bela homenagem para as filhas, Isabella e Helena Camargo, que completaram 15 anos nesta segunda-feira, 24

Luciano Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para suas filhas, as gêmeas Isabella e Helena Camargo, frutos de seu casamento com Flávia Camargo, que completaram 15 anos nesta segunda-feira, 24.

O cantor postou uma foto das herdeiras em seu perfil e escreveu uma bela mensagem para as meninas. "E de repente 15 anos!!!! Esse marco lindo chegou! Isa e Helena, durante todos esses anos nós sempre pedimos ao tempo que fosse devagar. Mas o tempo não espera... Parece que foi ontem o dia em que ouvimos juntos o chorinho de vocês avisando ao mundo que estavam chegando…", começou o artista.

Em seguida, Luciano recordou o parto das gêmeas e momentos marcantes da infância. "Vocês vieram ao mundo 30 dias antes do previsto pela médica, mas, no tempo exato escolhido por Deus. E, desde aquele dia, as nossas vidas se transformaram. Nós ficaríamos horas contando inúmeras histórias, como da vez que choramos com a primeira febre, vibramos com os primeiros passos, primeiro dentinho caindo…. Que esquema a sua mãe armava pra vocês não perceberem que era ela quem pegava o dentinho debaixo do travesseiro. E o louvor 'Aos olhos do pai', que vocês ouvem desde a barriga da mamãe… O tempo ia passando, fases e responsabilidades chegando, mas é sempre uma alegria na hora de ler o boletim escolar, fazemos aquele suspense que vocês amam. Férias, passeios, pão na chapa, ovos mexidos, chocolate espumoso… Tarefas simples, pois as mais difíceis, essas são todas com a mamãe…. Rsrsrsrs... Memórias que, com a graça de Deus, construímos ao lado de vocês…", recordou.

"Filhas, hoje no aniversário de vocês, pedimos mais uma vez a Deus que sempre conduza todos os tons de cada fase da vida de vocês! Que toda paz venha do alto. Que todo amor venha de dentro. Que todo bem esteja ao redor! Filhas, somos gratos a Deus por cada momento vivido ao lado de vocês. Sabemos que ainda é apenas o começo, sabemos que teremos muitos anos e capítulos dessa linda história, mas, por enquanto, ficamos por aqui agradecidos por sermos pais de vocês, sempre orando a Deus para que vocês cresçam cada dia mais no amor do Senhor!! Feliz aniversário!! Amamos vocês!!", declarou o artista.

Confira:

Luciano Camargo se emociona com formatura das filhas gêmeas

Em dezembro doa no passado, as filhas de Luciano Camargo e Flávia Camargo, Isabella Camargo e Helena Camargo, formaram-se no Ensino Fundamental na escola. O cantor prestigiou a cerimônia das herdeiras e compartilhou sua emoção ao ver a conquista.

"Filhas amadas… que alegria vivenciar a vida escolar de vocês… Sempre dedicadas aos estudos… em época de prova, estudam por mais de 10 horas seguidas… se tiram menos que 9, ficam chateadíssimas, pois acham que não estão dando valor ao trabalho do pai de vocês… quantas vezes choraram por dizerem que só fazem isto da vida… kkkkk…, e não podem tirar 8,5…. Assim foram todos estes anos… e agora vocês entram no ensino médio, rumo a faculdade… só de pensar a voz embarga… Parabéns por esta conquista (...)", disse o artista em um trecho. Veja o post completo!

