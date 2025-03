Mônica Martelli celebra 80 anos de vida da mãe: 'Que bênção!'

A atriz Mônica Martelli resgatou momentos especiais ao lado da mãe, Marilena, em uma homenagem emocionante de aniversário

A atriz Mônica Martelli usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à mãe, Marilena Garcia, que completa 80 anos de vida neste domingo, 16. Em celebração a data especial, a artista reuniu diversos momentos marcantes ao lado da matriarca em um vídeo e dividiu com os seguidores.

Na legenda, além de destacar seu amor, Mônica também ressaltou as qualidades da mãe e mencionou o quanto aprendeu e segue aprendendo com ela diariamente. "Mãe, é hoje! 80 anos, 80 anos... que bênção! Sabemos o quanto lutou para chegar até aqui. Vamos celebrar sua vida, que abriu caminhos para tantas vidas", iniciou.

"Por onde você passa, você marca e transforma a vida das pessoas. Que presente conviver com tanta integridade, inteligência, sabedoria e humanidade. Seu olhar para o coletivo e suas escolhas me emocionam num mundo onde a individualidade tomou conta e virou regra. Suas ações me inspiram e me atualizam. Obrigada por me ensinar tanto e por ser um guia, uma luz, um abre-alas na minha vida e na da Julia. Vamos festejar sua existência! Te amo muito! Saúde!", completou a famosa.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores também deixaram mensagens carinhosas de felicitações à dona Marilena Garcia por seu aniversário. "80! Parabéns! Ela é gigante! Sua força, coerência, inteligência, beleza… AMO!", declarou a apresentadora Astrid Fontenelle.

"Viva! Mulher giga [gigante] que adoro! Muitas conquistas e aplausos!", disse Thales Bretas. "Parabéns, Marilena querida!", desejou a atriz Cláudia Abreu. "Que vida linda da sua mãe. Que mulher! Já vi de onde você herdou tanta paixão pela vida", escreveu uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Mônica Martelli celebra seis anos de relacionamento com empresário

Recentemente, a atriz Mônica Martelli comemorou mais um ano ao lado do empresário Fernando Altério, de 71 anos. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo de vários momentos especiais com o milionário e celebrou o relacionamento deles.

Juntos desde 2019, a escritora, conhecida por suas séries e filmes sobre relações amorosas, esbanjou toda sua felicidade ao viver um amor por seis anos com o italiano. "13 de fevereiro. 6 anos. Te amo!", declarou-se a famosa para Fernando; confira os registros!

Leia também: Mônica Martelli relembra momento difícil que enfrentou na menopausa: ‘A minha mãe teve’