Zezé Di Camargo homenageia Luciano em aniversário: 'Muita luz'

Completando mais um ano de vida, o cantor Luciano ganhou uma homenagem de aniversário especial do irmão, Zezé Di Camargo

Dia de festa na família Camargo! O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante ao irmão, o também cantor Luciano Camargo, que completou mais um ano de vida na segunda-feira, 20.

Em celebração à data especial, o artista sertanejo resgatou uma foto da dupla no palco e parabenizou Luciano pelo início do novo ciclo. "Mano, hoje é o seu dia. Que Deus te abençoe sempre, te dê motivos para sorrir, ser feliz e muita saúde pra você e todos que você ama. Feliz aniversário e muita luz em sua vida!", escreveu ele.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e admiradores também parabenizaram Luciano por mais um ano de vida e deixaram mensagens carinhosas ao cantor. "Amo vocês demais! Feliz e abençoado dia", declarou uma fã. "Que lindo! Minha dupla preferida para todo o sempre. Viva, Luciano!", disse outra.

Quem também celebrou o aniversário de Luciano foram os cantores Chitãozinho e Xororó. Amigos de longa data do artista, os irmãos publicaram uma homenagem no perfil oficial da dupla.

"Feliz aniversário, Luciano Camargo! Que Deus continue te abençoando grandemente. Desejamos muita saúde, paz, felicidade, amor e sucesso. Um grande abraço!", declararam os veteranos da música sertaneja.

Luciano Camargo se emociona com formatura das filhas gêmeas

Em dezembro de 2024, as filhas de Luciano Camargo e Flávia Camargo, Isabella Camargo e Helena Camargo, formaram-se no Ensino Fundamental na escola. Por meio das redes sociais, o cantor prestigiou as herdeiras e compartilhou sua emoção ao ver a conquista.

Vestidas de beca e chapéu, as garotas surgiram ao lado da família e o sertanejo usou os registros para falar um pouco sobre a trajetória das meninas. O famoso então contou que elas são muito estudiosas e que não aceitavam tirar menos que 10. Luciano Camargo até revelou que apoiará se decidirem estudar fora; confira detalhes!

