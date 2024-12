Luciano Camargo se emociona com formatura das filhas gêmeas; veja as fotos

Pai das gêmeas, Isabella e Helena, Luciano Camargo se emociona ao viver formatura das herdeiras na escola; confira como foi o momento

As filhas de Luciano Camargo e Flávia Camargo, Isabella Camargo e Helena Camargo, formaram-se no Ensino Fundamental na escola. Nesta terça-feira, 17, o cantor prestigiou a cerimônia das herdeiras e compartilhou sua emoção ao ver a conquista.

Vestidas de beca e chapéu, as garotas surgiram ao lado da família e o sertanejo usou os registros para falar um pouco sobre a trajetória das meninas. O famoso então contou que elas são muito estudiosas e que não aceitavam tirar menos que 10. Luciano Camargo até revelou que apoiará se decidirem estudar fora.

"Filhas amadas… que alegria vivenciar a vida escolar de vocês… Sempre dedicadas aos estudos… em época de prova, estudam por mais de 10 horas seguidas… se tiram menos que 9, ficam chateadíssimas, pois acham que não estão dando valor ao trabalho do pai de vocês… quantas vezes choraram por dizerem que só fazem isto da vida… kkkkk…, e não podem tirar 8,5…. assim foram todos estes anos… e agora vocês entram no ensino médio, rumo a faculdade… só de pensar a voz embarga…", escreveu.

"Parabéns por esta conquista, sei o quanto é árduo e quantas coisas vocês abrem mão para manterem com excelência o padrão do boletim de vocês. Tenho certeza que literalmente valerá a pena. Contem sempre comigo… inclusive se decidirem estudar fora… kkkkkkk, eu e o papai vamos com vocês, não se preocupem. TENHO ORGULHO DE DIZER QUE SOU MÃE DE VOCÊS… AMO MUITO. E OBRIGADA. Que o Senhor abençoe sempre vocês… e que continuem sendo testemunhas de meninas que amam Jesus", declarou o artista.

Filha de Luciano Camargo vai lançar livro

Com apenas 14 anos, a filha de Luciano Camargo, Isabella Camargo, já assinou com uma editora para lançar seu primeiro livro. A garota escreveu sua obra entre os 12 e 13 anos. O famoso falou um pouco sobre o interessa da jovem pela literatura.

"Papai, escrevi um livro… Como assim? , respondi. Todos aqui em casa sabíamos da sua paixão por livros. Quando a Isa tinha 3 aninhos, ela falava q queria aprender a ler para saber das histórias da Mônica e sua turma. Não deu outra: aos 4 aninhos, já estava lendo gibis e Maurício de Sousa virou um exemplo para ela. Daí para os livros foi um pulo, chegando a ler em um ano mais de 40 livros, sendo alguns por várias vezes… Lembro q quando perguntava para a Isa: "O que você vai ser quando crescer?", ela respondia: "Bibliotecária". Ela dizia q queria ler todos os livros do mundo. Em 2022, ela sempre falava pra nós da personagem do livro q estava escrevendo, mas eu achava q era algo da cabecinha de criança dela, mas não era. O seu personagem não só era “real” como também tem amigos, inimigos, paixões conflitos e cheio de mistério! Gente, minha filha acaba de assinar um contrato com a Editora Planeta e, em 2025, lançará o seu primeiro livro, o mesmo foi escrito entre seus 12 e 13 anos de idade…. Tive o privilégio de ler o copião, e falo sem sombra de dúvida que vai deixar muitos leitores de cabelo em pé… Filha, sua personagem agora tem uma casa, com tantos outros", contou.