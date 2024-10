Zé Felipe celebra aniversário de Maria Flor com vídeo encantador: 'Meu amor'

O cantor Zé Felipe encantou os seguidores ao postar um vídeo com vários momentos da filha, Maria Flor, que completou dois anos

Zé Felipeencantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 22, ao comemorar o aniversário de dois anos de sua filha, Maria Flor, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o cantor, que também é pai de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de 1 mês, recordou momentos encantadores da aniversariante e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é o dia dela, da nossa florzinha, Maria Flor! Quando eu e a @virginia pensamos que já conhecíamos o maior amor do mundo, veio a Floflo para multiplicar tudo isso. Ela chegou trazendo alegria, personalidade e muito carinho, sendo a melhor companheira da sua irmãzinha, Maria Alice, que é só amor por ela. E tenho certeza de que o José Leonardo também já te ama muito!", disse o artista no começo do texto.

"Filha, que Deus te abençoe e te proteja sempre! Você é a flor mais linda do nosso jardim, e ver você crescer com toda essa simpatia, carisma e doçura enche meu coração de orgulho. Feliz aniversário, meu amor! Que sua vida seja cheia de saúde, felicidade, risadas e muito pão de queijo. Te amamos demais!", completou Zé Felipe.

Vale lembrar que o cantor e Virginia vão comemorar o aniversário de Maria Flor com uma festa luxuosa a temática da Turma da Mônica. A decoradora dos eventos da influenciadora, Tana Lobo, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos.

Virginia Fonseca comemora o aniversário de Maria Flor com fotos em família

Virginia Fonseca usou as redes sociais para comemorar o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor. Para celebrar mais um ano da fila, a influenciadora digital postou um ensaio fotográfico em família e a homenageou.

"Há 2 anos Deus nos presenteou com nossa pequena Flor!!! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa!! Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!!! [...]", escreveu ela em um trecho. Veja a homenagem completa!