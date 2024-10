Poliana Rocha faz homenagem de aniversário emocionante à neta, Maria Flor

Filha de Virginia e Zé Felipe, a pequena Maria Flor ganhou uma declaração especial da avó, Poliana Rocha: 'Luz que ilumina'

Dia de festa na família de Virginia Fonseca e Zé Felipe! Nesta terça-feira, 22, a pequena Maria Flor, filha do casal, completa 2 anos de vida e já recebeu algumas homenagens especiais de aniversário.

A avó paterna, Poliana Rocha, encantou os seguidores ao compartilhar uma declaração emocionante à pequena. Em seu Instagram oficial, a esposa do cantor Leonardo abriu um álbum de fotos de Maria Flor e a parabenizou pelo início de um novo ciclo.

Na legenda, Poliana ressaltou o quanto ama a netinha. "Hoje Floflô completa dois aninhos, e meu coração se enche de alegria por poder ver de perto o seu crescimento! Você é a luz que ilumina os nossos dias, com o seu sorriso doce e o seu jeitinho encantador. Cada abraço seu me faz sentir o amor mais puro e verdadeiro", iniciou a famosa.

"Que a sua vida seja sempre cercada de amor, saúde e momentos felizes. Que você continue a crescer com essa energia linda, espalhando alegria e carisma por onde passar. Te amo muito. Conte sempre com a vovó Poly, estarei sempre ao seu lado, para te amar e te apoiar! Feliz aniversário!", completou Poliana Rocha.

A avó materna, Margareth Serrão, também publicou uma homenagem especial à Maria Flor. Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Virginia Fonseca reuniu alguns trechos de vídeos fofíssimos da aniversariante e destacou o quanto a vida da família se tornou completa com a chegada da netinha.

"E hoje nossa Florzinha completa 2 aninhos, de muita doçura, simpatia, alegria e beleza. Eu peço a Deus que a abençoe com muita saúde, amor, felicidade, proteção e que sua caminhada seja sempre iluminada. Você veio pra florir nossas vidas. Vovó te ama demais", declarou Margareth.

Além de Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de quase 2 meses.

Como será a festa de Maria Flor?

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, acontece nesta terça-feira, 22, e os papais preparam uma festa com a temática da Turma da Mônica. A decoradora de eventos da família, Tana Lobo, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos.

O vídeo compartilhado nos stories do Instagram mostra que a decoração contará com uma melancia gigante, que é a fruta favorita da Magali. No espaço, também terão algumas barraquinhas de feira. E ela contou que o espaço "está virando uma cidade"; confira detalhes!