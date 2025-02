Leandra Leal comemora 6 anos de relacionamento com Guilherme Burgos

A atriz Leandra Leal e o marido, o cineasta Guilherme Burgos, estão completando 6 anos de união! E ela fez um post especial para celebrar a data

A atriz Leandra Leal e o marido, o cineastaGuilherme Burgos, estão completando 6 anos de união! Para celebrar a data especial, a atriz usou as redes sociais neste domingo, 2, para compartilhar uma série de cliques do casal e agradecer a Iemanjá.

"6 anos agradecendo e celebrando. Viva Iemanjá que me trouxe esse presente", escreveu Leandra, que compartilhou alguns momentos que viveu ao lado de seu amado. Os dois, que são pais de Damião, de cinco meses, se casaram em dezembro de 2023. A atriz também é mãe de Julia, de dez anos, de seu antigo relacionamento com Alexandre Youssef.

Leandra Leal exibe novo visual da filha

A atriz Leandra Leal compartilhou com o público novos registros encantadores em família! Na última terça-feira, 28, a artista usou as redes sociais para dividir cliques inéditos dos dois filhos em um passeio especial.

Em cliques compartilhados nos stories do Instagram, ela mostrou que a primogênita, Júlia, de 10 anos, decidiu começar o ano com um novo visual. Já o caçula, Damião, apareceu no colo da mamãe coruja. Veja as fotos compartilhadas!

Recentemente, Leandra Leal contou que ficou surpresa ao ver um vídeo editado por sua filha mais velha, Júlia. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou duas entraram na trend da melancia, popular nas redes sociais, enquanto a atriz estava grávida do caçula da família, Damião.

"Quando eu fiquei grávida, ela me pediu para fazer 'o vídeo da melancia'. Ela mesma produziu tudo, filmamos a primeira parte e ela aguardou pacientemente eu completar 37 semanas (para gravar a segunda parte)", contou Leandra na publicação.

