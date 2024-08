Kim Kardashian é vítima de stalker e revela ajuda através do alerta de atriz

A socialite Kim Kardashian pediu uma medida protetiva contra seu stalker após descobrir que ele tentava se aproximar dela e dos filhos

Kim Kardashian pediu uma medida protetiva contra o seu stalker após receber um alerta de emergência da amiga e atriz Emma Roberts, com quem trabalhou em American Horror Story. Nesta terça-feira (6), o TMZ revelou que a socialite completou a papelada que faltava para conquistar a restrição contra Jeffery Conley e deu detalhes de como Emma ajudou a impedir a aproximação do homem da estrela e dos filhos dela.

Em maio, o staker teria invadido a casa de Roberts e ligado para a atriz, que não estava no local, pedindo para ficar por lá, o que ela não permitiu. Na ligação, Jeffery teria pedido também para ser colocado em contato com Kim e os filhos dela, revelando o desejo de conhecê-los. Em alerta sobre o assunto, Emma decidiu fazer uma ligação para a amiga e pediu para ela ter cuidado.

Depois da ligação, o rapaz tentou invadir a casa de Kris Jenner, mãe da empresária, à procura dela, e a residência de Kim em Malibu, onde alegou aos seguranças que era um amigo e agente pessoal de longa data da estrela e que tinha horário marcado para falar com ela. Ele foi impedido de entrar pelo segurança, que apontou que Jeffery tentou entrar por uma fenda na cerca.

Mãe de North, Saint, Chicago e Salm, Kim conseguiu uma medida de cinco anos contra o stalker, assim como a amiga que teve a casa invadida por ele. No processo, a socialite alegou que o rapaz causou estresse emocional severo, preocupação e medo nela.

Kim revela tratamento para aparência jovial

Recentemente, a estrela de Keeping Up With The Kardashian e de The Kardashians chocou as irmãs, e os fãs, ao contar como tem lidado com as marcas do envelhecimento. Kim adotou um método já conhecido por famosas como Jennifer Aniston, que consiste na injeção de esperma de salmão no rosto.