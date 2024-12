Kéfera recebe proposta inusitada para meias usadas na academia: 'Já pensou em vender?'

Kéfera decidiu interagir com os fãs através de uma caixinha de perguntas e se surpreendeu com a criatividade das perguntas

Nesta quinta-feira, 12, Kéfera surpreendeu seus fãs quando compartilhou uma sugestão diferenciada que recebeu de um seguidor para ganhar dinheiro com meias usadas por ela durante o treino. A influenciadora que abriu uma caixa de perguntas para interagir com os fãs e se deparou com a ideia de vender os pares, especialmente, se estivessem com chulé.

"Suas meias pós academia são vendidas? Já pensou em ganhar dinheiro com isso, se tiver chulé?", questionou o usuário do Instagram à influenciadora. Como resposta, Kéfera apenas compartilhou uma selfie com o semblante um pouco confuso com a proposta.

Foto: Reprodução / Instagram

Em seguida, a influencer recebeu mais uma pergunta sobre o seu chulé e se desviou da possibilidade de usar meias fedidas como "fonte de renda", já que segundo Kéfera e o melhor amigo, ela não tem chulé mesmo depois de passar horas suando na academia.

"Ela não tem chulé e é a pessoas mais cheirosa que eu já vi em toda a minha vida. Quando ela usa uma vez e põe pra lavar, eu reutilizo, pego pra usar, porque a gata não tem chulé", contou o amigo da influenciadora bem-humorado.

Kéfera esclarece 'briga' com Vera Fischer em festa de novela da Globo

O apresentador João Vicente de Castro expôs nesta segunda-feira, 14, durante sua participação no podcast De Frente Com Blogueirinha, que as atrizes Kéfera e Vera Fischer teriam protagonizado uma briga na festa da novela da Globo, Espelho da Vida, em 2018. Após a revelação, a influenciadora digital se pronunciou em sua rede social.

A youtuber então comentou que o episódio não foi da maneira como o ator contou e deu sua versão dos fatos. "Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu para explicar melhor a história que o João contou na Blogueirinha, que envolve eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também", iniciou. Confira o restante clicando aqui.